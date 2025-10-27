Bank holidays: इस हफ्ते पांच दिन बंद रहेंगे बैंक, छठ पूजा ...सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती, यहां देखें पूरी लिस्ट

Bank holidays: अगर आप बैंक जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. RBI के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, छठ पूजा और सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के कारण 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक भारत के कई हिस्सों में बैंक 5 दिन बंद रहेंगे. बैंक सोमवार, 27 अक्टूबर को कोलकाता, पटना और रांची में छठ पूजा के अवसर पर बंद रहेंगे. वहीं, मंगलवार, 28 अक्टूबर को पटना और रांची में भी बैंक बंद रहेंगे. आइए जानते हैं कि अगले हफ्ते कहां-कहां बैंक बंद रहेंगे.

सोमवार, 27 अक्टूबर को छठ पूजा के लिए कोलकाता, पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे, जबकि मंगलवार, 28 अक्टूबर को पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे. गौरतलब है कि पटना और रांची में बैंक इस सप्ताह के सप्ताहांत की छुट्टियों सहित लगातार चार दिन बंद रहेंगे.

अहमदाबाद में 31 अक्टूबर को बंद रहेंगे बैंक

शुक्रवार, 31 अक्टूबर, 2025 को सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर अहमदाबाद में बैंक बंद रहेंगे. 1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर बेंगलुरु में बैंक शनिवार बंद रहेंगे.

देहरादून में इस दिन बैंक बंद रहेंगे

देहरादून में बैंक शनिवार, 1 नवंबर को इगास बग्वाल के अवसर पर बंद रहेंगे। ये दिन उत्तराखंड में दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है.

नहीं रुकेंगे ये काम

आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग (UPI, IMPS, NEFT, RTGS) और ATM के जरिए पैसे का लेनदेन या अन्य काम कर सकते हैं. इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा.

अक्टूबर में हैं 21 दिन बैंक हॉलिडे

इस साल अक्टूबर में त्योहारों और वीकेंड की वजह से देशभर में कुल 21 दिन बैंक हॉलिडे हैं. हर रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं. बिहार और झारखंड में बैंक 27 और 28 अक्टूबर को बंद रहेंगे.