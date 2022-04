Bank Holidays In May 2022 : अप्रैल का महीना खत्‍म होने वाला है और एक द‍िन बाद मई शुरू हो जाएगा. इस महीने यद‍ि आपको बैंक से जुड़ा कोई भी काम है तो बैंकों की छुट्ट‍ियों की ल‍िस्‍ट जरूर देख लीज‍िएगा. ताक‍ि आपको आने वाले समय में क‍िसी तरह की परेशानी न हो. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से मई 2022 (Bank Holidays In May 2022) की छुट्ट‍ियों की ल‍िस्‍ट जारी कर दी है.

पहले हफ्ते में चार द‍िन बंद रहेंगे बैंक

मई के शुरुआत में चार द‍िन लगातार बैंकों की छुट्टी रहेगी. बैंकों की छुट्ट‍ियां राज्‍यों और स्‍थानीय त्‍योहार के अनुसार अलग-अलग द‍िन होती हैं. बैंक की छुट्ट‍ियां आरबीआई की तरफ से चार आधार पर जाती हैं. छुट्ट‍ियों की ल‍िस्‍ट देशभर में सेल‍िब्रेट होने वाले त्‍योहार और राज्‍यों के ह‍िसाब से होती हैं. इसके अलावा राष्‍ट्रीय अवकाश और शन‍िवार-रव‍िवार की भी छुट्ट‍ियां कैलेंडर में होती हैं.

ग्राहकों से अनुरोध

मई महीने में अलग-अलग जोन में कुल 31 दिनों में से 13 दिन बैंक बंद रहेंगे. आपको बता दें इन छुट्ट‍ियों के दौरान ऑनलाइन मोड में बैंक का कामकाज जारी रहेगा. छुट्ट‍ियों को लेकर बैंक पहले ही ग्राहकों से अनुरोध करते हैं क‍ि संबंध‍ित महीने में पहले से ही छुट्टियों का ध्यान रखें. ग्राहकों को उन दिनों का जरूर ध्‍यान रखना चाह‍िए, ज‍िस पर आपके शहर या राज्य में बैंक बंद रहेंगे.

मई में बैंकों की छुट्ट‍ियों की ल‍िस्‍ट (Bank Holidays in May 2022)

1 मई 2022 : मजदूर द‍िवस / महाराष्‍ट्र द‍िवस. पूरे देश में बैंक बंद. इस द‍िन रव‍िवार की भी छुट्टी रहेगी.

2 मई 2022 : महर्ष‍ि परशुराम जयंती - कई राज्‍यों में छुट्टी

3 मई 2022 : ईद-उल-फ‍ितर, बसवा जयंती (कर्नाटक)

4 मई 2022 : ईद-उल-फ‍ितर, (तेलंगाना)

9 मई 2022 : गुरु रब‍िंद्रनाथ जयंती- पश्‍च‍िम बंगाल और त्र‍िपुरा

14 मई 2022 : दूसरे शन‍िवार पर बैंकों का अवकाश

16 मई 2022 : बुध पूर्ण‍िमा

24 मई 2022 : काजी नजारुल इस्‍माल जन्‍मद‍िवस-स‍िक्‍क‍िम

28 मई 2022 : चौथे शन‍िवार पर बैंकों का अवकाश

मई 2022 में सप्ताहांत बैंक छुट्टियों की ल‍िस्‍ट

1 मई 2022 : रविवार

8 मई 2022 : रविवार

15 मई 2022 : रविवार

22 मई 2022 : रविवार

29 मई 2022 : रविवार