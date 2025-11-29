Advertisement
Bank holidays in December 2025: दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां चेक कर लीजिए पूरी हॉलिडे लिस्ट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने दिसंबर 2025 के लिए बैंक छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है. ये लिस्ट विभिन्न राज्यों में स्थानीय त्योहारों और राष्ट्रीय अवसरों पर बैंक बंद रहने की जानकारी देती है. ग्राहक इन डेट के मुताबिक अपनी योजना बना सकते हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 29, 2025, 08:15 PM IST
Bank holidays in December 2025 : अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़े किसी जरूरी काम को निपटाना है, तो पहले से पूरी लिस्ट बना लें. ऐसे में कैश निकालने, पासबुक अपडेट, चेक क्लियरेंस, या कोई भी ब्रांच से जुड़ा काम समय पर हो पाए और भीड़ से बचने और परेशानी से दूर रहने के लिए छुट्टियों की लिस्ट देखना जरुरी है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने दिसंबर 2025 के लिए बैंक छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है. ये लिस्ट विभिन्न राज्यों में स्थानीय त्योहारों और राष्ट्रीय अवसरों पर बैंक बंद रहने की जानकारी देती है. ग्राहक इन डेट के मुताबिक अपनी योजना बना सकते हैं.

दिसंबर 2025 में बैंक हॉलिडे (राज्यवार)

1 दिसंबर 2025 (सोमवार)

अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में राज्य उद्घाटन दिवस और स्थानीय धर्म दिवस के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

3 दिसंबर 2025 (बुधवार)

गोवा में सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर का पर्व के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

12 दिसंबर 2025 (शुक्रवार)

मेघालय में Pa Togan नेंगमिंजा सांगा ( Pa Togan Nengminja Sangma)की पुण्यतिथि पर बैंक बंद रहेंगे.

18 दिसंबर 2025 (गुरुवार)

मेघालय में यू सोसो थाम की पुण्यतिथि पर बैंक बंद रहेंगे.

19 दिसंबर 2025 (शुक्रवार)

गोवा में गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

20 दिसंबर 2025 (शनिवार)

सिक्किम में लोसोओंग / नामसॉंग त्योहार के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

22 दिसंबर 2025 (सोमवार)

सिक्किम में लोसोओंग / नामसॉंग त्योहार के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

24 दिसंबर 2025 (बुधवार)

मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में क्रिसमस ईव के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

25 दिसंबर 2025 (गुरुवार)

पूरे भारत में क्रिसमस के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

26 दिसंबर 2025 (शुक्रवार)

मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में क्रिसमस के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

27 दिसंबर 2025 (शनिवार)

नागालैंड में क्रिसमस के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

30 दिसंबर 2025 (मंगलवार)

मेघालय में यू कियांग नांगबह की पुण्यतिथि पर बैंक बंद रहेंगे.

31 दिसंबर 2025 (बुधवार)

मिजोरम और मणिपुर में नए साल की पूर्व संध्या / इमॉयनू ईरातपा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

 किन सर्विस का इस्तेमाल किया जा सकता है?

बैंक की छुट्टियों के दौरान, लोग ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग  सर्विस का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं. ये राष्ट्रीय अवकाशों पर भी चालू रहती हैं. जब तक कि बैंक तकनीकी समस्याओं या अन्य कारणों से सर्विस में बाधा उत्पन्न होने पर सूचित न करे. कैश की आपात स्थिति में, एटीएम निकासी के लिए खुले रहते हैं. बैंक ऐप्स और यूपीआई भी सामान्य रूप से काम करते हैं.

Bank holidays in December 2025

