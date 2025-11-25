Bank Holiday In December 2025: अगर आपको द‍िसंबर के महीने में बैंक से जुड़ा कोई भी काम है तो आपको इसके ल‍िए पहले से प्‍लान करना चाह‍िए. जी हां, हर महीने की तरह द‍िसंबर में बैंक अलग-अलग द‍िन बंद रहेंगे. ऐसे में यद‍ि आप छुट्ट‍ियों का कैलेंडर देखकर पहले से प्‍लान कर लेंगे तो ज्‍यादा अच्‍छा रहेगा. जी हां, आरबीआई (RBI) की तरफ से जारी हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार दिसंबर 2025 में बैंक कुल 19 द‍िन बंद रहने वाले हैं. हालांक‍ि, ये छुट्टियां देशभर में नहीं होतीं... इनमें से कुछ छुट्ट‍ियों पर कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे, कुछ में खुले रहेंगे.

25 द‍िसंबर को नेशनल हॉलीडे

क्र‍िसमस के मौके पर देशभर में बैंकों की छुट्टी है, बाकी अध‍िकतर छुट्टियां पूर्वोत्तर और गोवा तक सीम‍ित हैं. दिसंबर के महीने में यह एकमात्र नेशनल हॉलीडे है. इसके अलावा 26 दिसंबर को मिजोरम, नगालैंड और मेघालय में क्रिसमस सेलिब्रेशन के कारण बैंक बंद रहेंगे. नॉर्थ ईस्‍ट के राज्‍यों में सबसे ज्यादा छुट्ट‍ियां इस बार श‍िलांग, कोहिमा, गैंकटोक, आइजॉल और इम्‍फाल में सबसे ज्यादा बैंक बंद रहेंगे. आइए देखते हैं द‍िसंबर के महीने की पूरी हॉलीडे ल‍िस्‍ट-

> 1 दिसंबर: राज्य स्थापना दिवस / स्वदेशी आस्था दिवस. ईटानगर और कोहिमा में बैंक बंद रहेंगे.

> 3 दिसंबर: सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व (केवल पणजी में बैंक बंद रहेंगे).

> 12 दिसंबर: पा तोगन नेंगमिन्जा संगमा की पुण्यतिथि (केवल शिलांग में बैंक बंद रहेंगे).

> 18 दिसंबर: यू सोसो थाम की पुण्यतिथि (केवल शिलांग में बैंक बंद रहेंगे).

> 19 दिसंबर: गोवा मुक्ति दिवस (केवल पणजी में बैंक बंद रहेंगे).

> 20 दिसंबर: लोसूंग / नामसूंग (केवल गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे).

> 22 दिसंबर: लोसूंग / नामसूंग (केवल गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे).

> 24 दिसंबर: क्रिसमस की पूर्व संध्या (आइजोल, कोहिमा और शिलांग में बैंक बंद रहेंगे).

> 25 दिसंबर: क्रिसमस (देशभर में बैंक बंद रहेंगे).

> 26 दिसंबर: क्रिसमस उत्सव (आइजोल, कोहिमा और शिलांग में बैंक बंद रहेंगे).

> 27 दिसंबर: क्रिसमस (केवल कोहिमा में बैंक बंद रहेंगे).

> 30 दिसंबर: यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि (केवल शिलांग में बैंक बंद रहेंगे).

> 31 दिसंबर: नव वर्ष की पूर्व संध्या / इमोइनु इराटपा (आइजोल और इंफाल में बैंक बंद रहेंगे.)

नेशनल हॉलीडे (सभी जगह बैंक का अवकाश)

> 07 द‍िसंबर: संडे

> 13 द‍िसंबर: दूसरा शनिवार

> 14 द‍िसंबर: संडे

> 21 द‍िसंबर: संडे

> 27 द‍िसंबर: संडे

> 28 द‍िसंबर: चौथा शनिवार

बैंक बंद होने पर होगा काम

बैंकों की छुट्टी रहने के दौरान भी आपका काम पूरी तरह जारी रहेगा. आप नेट बैंक‍िंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई (UPI), एटीएम (ATM) और डेबिट-क्रेडिट कार्ड के जर‍िये अपना काम चला सकते हैं. इस दौरान केवल चेक क्लियरिंग और काउंटर से जुड़ी सर्व‍िस बंद रहेंगी. इसके अलावा आप एनईएफटी (NEFT) और आईएमपीएस (IMPS) के जर‍िये पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. ऐसे में आप अभी से अपना द‍िसंबर महीने का प्‍लान तैयार कर लें.