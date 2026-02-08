ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, कब-कब बंद रहेंगे बैंक? जानिए आपके शहर का हाल

Bank Holidays in February 2026: क्या आप बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं? तो आप अकेले नहीं हैं. बहुत से लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि बैंक खुले हैं या बंद. अगर बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है. भारत में बैंक की छुट्टियां महीने के हफ्ते के साथ-साथ राज्य के स्पेशल नोटिफिकेशन पर भी निर्भर करती हैं. इससे अक्सर कस्टमर्स ब्रान्च के टाइमिंग को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं. फरवरी 2026 में अलग-अलग राज्यों और शहरों में बैंक कई दिनों तक बंद रहने वाले हैं. इन छुट्टियों में साप्ताहिक अवकाश के साथ-साथ क्षेत्रीय और सार्वजनिक पर्व भी शामिल हैं. इससे वजह से ब्रांच में जाकर किए जाने वाले काम प्रभावित हो सकते हैं. चेक क्लियरेंस, कैश जमा-निकासी, ड्राफ्ट या पासबुक अपडेट जैसे काम समय पर न निपटाने पर परेशानी हो सकती है. ऐसे में बेहतर है कि बैंक जाने से पहले अपने शहर की बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर देख लें. ताकि आपका काम बिना रुकावट पूरा हो सके.

इन सर्विस पर नहीं पड़ेगा असर

भले ही बैंक दूसरे या चौथे शनिवार को या रविवार को बंद होते हैं. लेकिन, डिजिटल बैंकिंग सर्विस हमेशा की तरह काम करती रहती हैं. आप बिना किसी रुकावट के ATM से कैश निकाल सकते हैं. NEFT, RTGS या IMPS के जरिए फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं. इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं भी चालू रहती हैं. इससे ग्राहक ब्रांच की छुट्टियों की परवाह किए बिना कभी भी बैलेंस चेक कर सकते हैं. बिलों का पेमेंट कर सकते हैं या ट्रांजैक्शन पूरे कर सकते हैं.

छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर बंद रहेंगे बैंक

RBI के फाइनेंशियल ईयर 2026 के कैलेंडर के मुताबिक, फरवरी में भारत में 9 बैंक छुट्टियां तय हैं. इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती और अन्य खास मौके शामिल हैं. भारत में बैंक छुट्टियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, RTGS छुट्टियों, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय त्योहारों और दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ रविवार को अनिवार्य साप्ताहिक छुट्टियों के आधार पर तय की जाती हैं. भारत के अलग-अलग शहरों में बैंक शाखाएं कुछ छुट्टियों पर बंद रह सकती हैं, जिससे ग्राहकों के लेन-देन और सेवाओं में रुकावट आ सकती है. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे छुट्टियों का कैलेंडर देखें और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं.

फरवरी में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

1 फरवरी (रविवार) — साप्ताहिक रविवार की छुट्टी के कारण पूरे भारत में बंद

8 फरवरी (रविवार) — रविवार वीकेंड के लिए पूरे भारत में बंद

14 फरवरी (शनिवार) — दूसरे शनिवार के कारण पूरे देश में बंद

15 फरवरी (रविवार) — रविवार वीकेंड के लिए पूरे भारत में बंद

18 फरवरी (बुधवार) — लोसर त्योहार के लिए गंगटोक, सिक्किम में बैंक बंद

19 फरवरी (गुरुवार) — छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर मुंबई, नागपुर और बेलापुर (महाराष्ट्र) में बैंक बंद

20 फरवरी (शुक्रवार) — राज्य दिवस / राज्य स्थापना दिवस समारोह के कारण आइजोल (मिजोरम) और इंफाल (मणिपुर) में बैंक बंद

22 फरवरी (रविवार) — रविवार वीकेंड के लिए पूरे देश में बंद

28 फरवरी (शनिवार) — चौथे शनिवार के कारण पूरे भारत में बंद