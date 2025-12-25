Advertisement
Hindi NewsबिजनेसBank Holidays in January 2026: 5, 7, 10,15...जानें जनवरी में कितने दिन और कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

Bank Holidays in January 2026: 5, 7, 10,15...जानें जनवरी में कितने दिन और कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

जनवरी 2026 में देश भर में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के बैंक कई मौकों और त्योहारों पर बंद रहेंगे. इसमें नया साल, स्वामी विवेकानंद जयंती, बिहू, मकर संक्रांति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और गणतंत्र दिवस शामिल हैं.  

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 06:58 PM IST
Bank Holidays in January 2026: 5, 7, 10,15...जानें जनवरी में कितने दिन और कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

Bank Holidays in January 2026 : साल 2026 बस आने ही वाला है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2026 के लिए अपना बैंक हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कैलेंडर के अनुसार जनवरी महीने में 16 बैंक छुट्टियां होंगी. हालांकि, ये छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होंगी. इसलिए देश भर के बैंक सभी 16 दिन एक साथ बंद नहीं रहेंगे. ये सलाह है कि ग्राहक जनवरी में बैंकिंग से जुड़े किसी भी काम की योजना बनाने से पहले अपने शहर के बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें.

 बैंक छुट्टियां – 10 दिन
रविवार – 4 दिन
दूसरा और चौथा शनिवार – 2 दिन

जनवरी 2026 में देश भर में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के बैंक कई मौकों और त्योहारों पर बंद रहेंगे. इसमें नया साल, स्वामी विवेकानंद जयंती, बिहू, मकर संक्रांति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, और गणतंत्र दिवस शामिल हैं.  इन दिनों कुछ राज्यों में बैंक लगातार दो या तीन दिनों तक बंद रह सकते हैं. दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ हर महीने चार रविवार को देश भर में बैंक बंद रहेंगे. 

बैंक की छुट्टियां
 

1 जनवरी 2026: नव वर्ष दिवस / गान-न्गई

(आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता, शिलांग)

2 जनवरी 2026: न्यू ईयर सेलिब्रेशन / मन्नम जयंती

(आइजोल, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम)

3 जनवरी 2026: हजरत अली का जन्मदिन

(कानपुर, लखनऊ)

12 जनवरी 2026: स्वामी विवेकानंद जयंती

(कोलकाता)

14 जनवरी 2026: मकर संक्रांति / माघ बिहू

(अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, ईटानगर)

15 जनवरी 2026: उत्तरायण पुण्यकाल / पोंगल / माघे संक्रांति

(बेंगलुरु, चेन्नई, गंगटोक, हैदराबाद, विजयवाड़ा)

16 जनवरी 2026: तिरुवल्लुवर दिवस

(चेन्नई)

17 जनवरी 2026: उझावर तिरुनाल

(चेन्नई)

23 जनवरी 2026: नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती / सरस्वती पूजा / बसंत पंचमी

(अगरतला, भुवनेश्वर, कोलकाता)

26 जनवरी 2026: गणतंत्र दिवस

बता दें इस दौरान, डिजिटल बैंकिंग सर्विस (UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सहित) उपलब्ध रहेंगी. 

