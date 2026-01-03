Advertisement
Bank Holidays in January 2026: जानिए कितने दिन जनवरी में बंद रहेंगे बैंक? यहां चेक करें पूरी लिस्ट

बैंक छुट्टियां स्थानीय त्योहारों और रीति-रिवाजों के आधार पर हर क्षेत्र में अलग-अलग होती हैं. जनवरी में कई त्योहारों की बैंक छुट्टियां हैं, जिनमें मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा और भी बहुत कुछ शामिल हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:14 PM IST
Bank Holidays in January 2026 :  पूरे देश के लोग जनवरी 2026 की बैंक छुट्टियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं. नया साल और नया महीना शुरू हो चुका है. RBI बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, जनवरी 2026 में भारत के अलग-अलग हिस्सों में बैंक 16 दिनों तक बंद रहेंगे. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी जगहों पर सभी बैंक 16 दिनों के लिए बंद रहेंगे, क्योंकि बैंक छुट्टियां स्थानीय त्योहारों और रीति-रिवाजों के आधार पर हर क्षेत्र में अलग-अलग होती हैं. जनवरी में कई त्योहारों की बैंक छुट्टियां हैं, जिनमें मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा और भी बहुत कुछ शामिल हैं. गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय बैंक छुट्टी होती है, जब पूरे भारत में सभी बैंक बंद रहेंगे.

 दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेंगे

पूरे भारत में हर रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं. भारत में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), ICICI बैंक और HDFC बैंक सहित अन्य बैंक भी जनवरी में राज्यों के हिसाब से बैंक छुट्टियों पर बंद रहेंगे.

जनवरी 2026 में बैंक हॉलिडे: पूरी लिस्ट

जनवरी 2026 में 16 तक बैंक छुट्टियां हैं. यहां बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट दी गई है.

1 जनवरी – नए साल / गान-नगाई के कारण तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में बैंक बंद रहेंगे.

2 जनवरी – नए साल के जश्न / मन्नम जयंती के कारण मिजोरम और केरल में बैंक बंद रहेंगे.

3 जनवरी – हजरत अली के जन्मदिन के कारण उत्तर प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे.

12 जनवरी – स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के कारण पश्चिम बंगाल में बैंक बंद रहेंगे.

14 जनवरी – मकर संक्रांति / माघ बिहू के कारण गुजरात, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और असम में बैंक बंद रहेंगे.

15 जनवरी – उत्तरायण पुण्यकाल / पोंगल / माघे संक्रांति / मकर संक्रांति के कारण तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे.

16 जनवरी – तिरुवल्लुवर दिवस के कारण तमिलनाडु में बैंक बंद रहेंगे.

17 जनवरी – उझावर तिरुनाल के कारण तमिलनाडु में बैंक बंद रहेंगे.

23 जनवरी – नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन / सरस्वती पूजा (श्री पंचमी) / वीर सुरेंद्र साई जयंती / बसंत पंचमी के कारण पश्चिम बंगाल, ओडिशा और त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे.

26 जनवरी – गणतंत्र दिवस के कारण भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक बंद रहेंगे.

त्योहारों और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों के कारण बैंक हॉलिडे के अलावा, बैंक वीकेंड पर भी बंद रहेंगे.

वीकेंड बैंक हॉलिडे लिस्ट

4 जनवरी — रविवार के कारण बैंक छुट्टी रहेगी
10 जनवरी: दूसरे शनिवार के कारण बैंक छुट्टी रहेगी
11 जनवरी: रविवार के कारण बैंक छुट्टी रहेगी
18 जनवरी: रविवार के कारण बैंक छुट्टी रहेगी
24 जनवरी: दूसरे शनिवार के कारण बैंक छुट्टी रहेगी
25 जनवरी: रविवार के कारण बैंक छुट्टी रहेगी

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

Bank Holidays in January 2026

