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Bank July Holidays 2026: जुलाई में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? घर से निकलने से पहले देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

जुलाई 2026 में त्योहारों, क्षेत्रीय अवकाश, दूसरे-चौथे शनिवार और रविवार को मिलाकर कई दिनों तक बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में ग्राहकों को बैंक से जुड़े जरूरी काम पहले ही निपटाने की सलाह दी गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 29, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:17 PM IST
Bank July Holidays 2026: जुलाई में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? घर से निकलने से पहले देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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