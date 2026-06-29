/Bank July Holidays 2026: जुलाई में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? घर से निकलने से पहले देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Bank July Holidays 2026 : अगर आप जुलाई 2026 में बैंक जाकर कोई जरूरी काम करने की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, जुलाई महीने में विभिन्न राज्यों में त्योहारों और स्थानीय आयोजनों के कारण कई दिनों तक बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा हर महीने की तरह दूसरे और चौथे शनिवार के साथ सभी रविवार को भी देशभर के पब्लिक और निजी क्षेत्र के बैंक बंद रहेंगे.
जुलाई 2026 में अलग-अलग राज्यों में मनाए जाने वाले स्थानीय पर्व और विशेष अवसरों के चलते बैंकों में अवकाश रहेगा. हालांकि, ये छुट्टियां पूरे देश में लागू नहीं होंगी, बल्कि संबंधित राज्यों और शहरों में ही बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक जाने से पहले अपने शहर की छुट्टियों की सूची अवश्य जांच लें.
RBI के अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, 6 जुलाई 2026 को मिजोरम की राजधानी आइजोल में MHIP Day के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. इसके बाद 9 जुलाई 2026 को शिलांग में Beh Deinkhlam पर्व के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी.
इसी तरह 16 जुलाई 2026 को रथ यात्रा/कांग (रथयात्रा)/हरेला के अवसर पर भुवनेश्वर, देहरादून और इंफाल में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. वहीं, 17 जुलाई 2026 को यू तिरोत सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर केवल शिलांग में बैंक अवकाश रहेगा. इसके अलावा 18 जुलाई 2026 को गंगटोक में Drukpa Tshe-zi पर्व के कारण बैंक बंद रहेंगे. वहीं, 22 जुलाई 2026 को अगरतला में Kharchi पूजा के अवसर पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी.
6 जुलाई (सोमवार): MHIP डे- आइजोल
9 जुलाई (गुरुवार): Beh Deinkhlam- शिलांग
16 जुलाई (गुरुवार): रथ यात्रा/कांग (रथयात्रा)/हरेला- भुवनेश्वर, देहरादून और इंफाल
17 जुलाई (शुक्रवार): यू तिरोत सिंह की पुण्यतिथि- शिलांग
18 जुलाई (शनिवार): Drukpa Tshe-zi- गंगटोक
22 जुलाई (बुधवार): Kharchi पूजा- अगरतला
क्षेत्रीय छुट्टियों के अलावा पूरे देश में नियमित साप्ताहिक अवकाश के चलते भी बैंक बंद रहेंगे. RBI के नियमों के अनुसार प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के साथ सभी रविवार को बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होता.
साप्ताहिक अवकाश की लिस्ट इस प्रकार है:
रविवार: 5 जुलाई, 12 जुलाई, 19 जुलाई और 26 जुलाई 2026
दूसरा शनिवार: 11 जुलाई 2026
चौथा शनिवार: 25 जुलाई 2026
बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है. छुट्टियों के दौरान इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम, डिजिटल पेमेंट और अन्य ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी. ग्राहक नकद निकासी, फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान और अन्य कई बैंकिंग कार्य डिजिटल माध्यम से आसानी से कर सकते हैं.
हालांकि, चेक क्लियरेंस, डिमांड ड्राफ्ट, पासबुक अपडेट, खाते से जुड़े दस्तावेजी कार्य और शाखा स्तर की अन्य सेवाएं बैंक खुलने के बाद ही उपलब्ध होंगी. इसलिए यदि आपको बैंक शाखा से संबंधित कोई जरूरी कार्य करना है, तो जुलाई महीने की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए पहले से अपनी योजना बना लें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.