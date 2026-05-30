RBI Holidays List: बैंकों की छुट्टियां राज्य विशेष और क्षेत्र के आधार पर किस दिन रहेंगी? यह कैलेंडर आरबीआई की तरफ से साल की शुरुआत में ही जारी दिया जाता है. जून का महीना बैंकिंग के हिसाब से थोड़ा बिजी होता है. आइए देखते हैं इस महीने छुट्टियों की पूरी लिस्ट-
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June Bank Holidays List: जून का महीना शुरू होने वाला है. इस महीने आपको भी यदि बैंक से जुड़ा कोई काम है तो यह खबर आपके लिए है. जून का महीना कामकाज के लिहाज से काफी व्यस्त रहने वाला है. मई के मुकाबले इस बार जून में छुट्टियां कम हैं. देशभर में जून 2026 के दौरान बैंक कुल 11 दिन बंद रहेंगे, जिनमें वीकली ऑफ भी शामिल हैं. राहत की बात यह है कि जून में होने वाली ज्यादातर छुट्टियां स्थानीय या क्षेत्रीय हैं, जो कि केवल चुनिंदा राज्यों में ही लागू होंगी.
देशभर में इस महीने केवल 'मुहर्रम' ही एक ऐसा बड़ा त्योहार है, जिस पर लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक बंद रहेंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के अनुसार, देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों को रविवार के साथ-साथ महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रखना होता है. इस खबर में दी जाने वाली छुट्टियों की लिस्ट के जरिये आप भी जून महीने के अपने काम अभी से प्लान कर सकते हैं-
अगर जून के आरबीआई के छुट्टियों के कैलेंडर पर नजर डालें तो इस बार चार संडे और दो शनिवार को बैंक बंद रहेंगे. सबसे पहले 15 जून को मिजोरम में वाईएमए डे (YMA Day) और ओडिशा में राजा संक्रांति के मौके पर बैंक बंद रहेंगे. इसके बाद 25 जून को आंध्र प्रदेश में मुहर्रम की छुट्टी रहेगी, 26 जून को मुहर्रम (यौम-ए-शहादत) के मौके पर गुजरात, ओडिशा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, राजस्थान, केरल और गोवा जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर देश के बाकी सभी हिस्सों में बैंकों में अवकाश रहेगा.
इसके अलावा 29 जून को संत गुरु कबीर जयंती के चलते हिमाचल प्रदेश में और 30 जून को रेम्ना नी (शांति दिवस) के मौके पर मिजोरम में बैंक बंद रहेंगे. इस महीने 7, 14, 21 और 28 जून को संडे होने के कारण बैंकों का अवकाश रहेगा. इसके अलावा 13 और 27 जून को दूसरा व चौथा शनिवार होने के कारण देशभर के बैंकों में वीकली ऑफ रहेगा. आइए एक नजर जून महीने की छुट्टियों की लिस्ट पर-
15 जून: वाईएमए डे (YMA Day) के मौके पर मिजोरम में और राजा संक्रांति के मौके पर ओडिशा में बैंक बंद रहेंगे.
25 जून: मुहर्रम के मौके पर आंध्र प्रदेश में बैंकों का अवकाश रहेगा.
26 जून: मुहर्रम (यौम-ए-शहादत / अशूरा) के मौके पर गुजरात, ओडिशा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, राजस्थान, केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे.
29 जून: संत गुरु कबीर जयंती के मौके पर हिमाचल प्रदेश में बैंकों की छुट्टी रहेगी.
30 जून: रेमन्ना नी (शांति दिवस) के मौके पर मिजोरम में बैंक बंद रहेंगे.
13 और 27 जून: दूसरा और चौथा शनिवार (देशभर में बैंकों का वीकली ऑफ).
7, 14, 21 और 28 जून: रविवार (साप्ताहिक अवकाश).
आपको यह जानना जरूरी है कि भले ही ऊपर बताई गई तारीख पर बैंकों की ब्रांच बंद रहेंगी. लेकिन डिजिटल और ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. बैंक बंद रहने के दौरान भी आप एटीएम (ATM), मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई (UPI) ट्रांजेक्शन हमेशा की तरह नॉर्मल रूप से काम कर सकेंगे. हालांकि, कैश जमा करने, चेक क्लीयरेंस, पासबुक अपडेट और नए खाते खुलवाने जैसी ब्रांच से जुड़ी भौतिक सेवाएं इन छुट्टियों के दौरान उपलब्ध नहीं होंगी.
कई छुट्टियां केवल राज्यों विशेष तक ही सीमित हैं. ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने नजदीकी बैंक की छुट्टियों की लिस्ट या आरबीआई कैलेंडर को पहले ही चेक कर लें. आरबीआई की तरफ से हर संभावित लिस्ट को साल की शुरुआत में ही जारी कर दिया जाता है. लेकिन स्थानीय त्योहारों और प्रशासनिक फैसलों के आधार पर इन तारीखों में बदलाव भी संभव है.
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