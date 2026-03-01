Advertisement
Bank Holidays In March 2026: होली से राम नवमी तक मार्च में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें पूरी लिस्ट

Bank Holidays In March 2026: होली से राम नवमी तक मार्च में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें पूरी लिस्ट

Bank Holidays In March 2026: मार्च में त्योहारों और राज्य की छुट्टियों और रेगुलर शनिवार की बंदी की वजह से कई बैंक अलग-अलग तारीखों पर बंद रहेंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 01, 2026, 06:03 PM IST
Bank Holidays In March 2026: होली से राम नवमी तक मार्च में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें पूरी लिस्ट

Bank Holidays In March 2026 : मार्च 2026 की शुरुआत हो चुकी है. देशभर के बैंक ग्राहकों को ब्रांच जाने से पहले सावधानी बरतने की जरूरत है. अगर आप किसी जरूरी काम जैसे नकद जमा या निकासी, चेक क्लीयरेंस, डिमांड ड्राफ्ट, KYC अपडेट या लोन से जुड़ा कार्य कराने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ये जरूर जांच लें कि उस दिन आपके राज्य में बैंक खुला है या नहीं. त्योहारों, राज्य-विशेष अवकाश और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के कारण इस महीने कई दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं. ऐसे में बिना जानकारी के बैंक पहुंचने पर आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है और जरूरी काम टल सकता है. इसलिए बैंक जाने से पहले छुट्टियों की पूरी लिस्ट देख लेना बेहद जरूरी है. अपने सभी जरूरी काम पहले ही निपटा लें, खासकर अगर बड़ी राशि का लेन-देन या समय-सीमा से जुड़ा कोई कार्य हो.

मार्च 2026 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

2 मार्च 2026 (सोमवार)

उत्तर प्रदेश में होलिका दहन के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

3 मार्च 2026 (मंगलवार)

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में होली, डोल जात्रा, धुलंडी, होलिका दहन और अट्टुकल पोंगाला के कारण बैंक बंद रहेंगे.

4 मार्च 2026 (बुधवार)

त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम, ओडिशा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में होली, धुलेटी और याओसांग (दूसरा दिन) के चलते बैंक अवकाश रहेगा.

13 मार्च 2026 (शुक्रवार)

मिजोरम में चापचार कुट त्योहार के कारण बैंक बंद रहेंगे.

17 मार्च 2026 (मंगलवार)

जम्मू-कश्मीर में शब-ए-कद्र के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

19 मार्च 2026 (गुरुवार)

महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, गोवा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और श्रीनगर में गुड़ी पड़वा, उगादी, तेलुगु नववर्ष, सजिबु नोंगमापनबा (चेराओबा) और प्रथम नवरात्र के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

20 मार्च 2026 (शुक्रवार)

जम्मू-कश्मीर, केरल, श्रीनगर और आंध्र प्रदेश में ईद-उल-फितर (रमज़ान) और जुमात-उल-विदा के कारण बैंक बंद रहेंगे.

21 मार्च 2026 (शनिवार)

असम, गुजरात, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गोवा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय और श्रीनगर में रमज़ान ईद (ईद-उल-फितर), खुतुब-ए-रमज़ान और सरहुल के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

26 मार्च 2026 (गुरुवार)

मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मुंबई, नागपुर, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में श्री राम नवमी के अवसर पर बैंक अवकाश रहेगा.

डिजिटल बैंकिंग सर्विस सामान्य रूप से काम करेंगी

डिजिटल बैंकिंग सर्विस जैसे एटीएम, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग सामान्य रूप से काम करती रहेंगी, फिर भी जिन सर्विस के लिए ब्रांच विजिट जरूरी है. उनके लिए पहले से योजना बनाना समझदारी होगी. सही जानकारी और समय पर प्लानिंग से आप अनावश्यक परेशानी और देरी से बच सकते हैं.

Bank Holidays In March 2026

