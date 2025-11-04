Advertisement
Bank Holidays in November 2025: आपके घर के पास वाली ब्रांच 5 नवंबर को बंद रहेगी या खुलेगी? इन शहरों में नहीं है छुट्टी

आपको बता दें इस मौके पर कुछ राज्‍यों में बैंक बंद रहेंगे, जबक‍ि कुछ में खुले रहेंगे. अगर आपका कल कोई जरूरी काम है तो आप उसे क‍िसी और द‍िन के लि‍ए प्‍लान कर सकते हैं. आइए जानते हैं क‍िन राज्यों में बैंकों का अवकाश रहेगा?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:48 PM IST
Bank Holiday on 5th November: देश में अलग-अलग त्‍योहारों के मौके पर बैंक का अवकाश रहता है. इसल‍िए यह जरूरी है क‍ि आप बैंक को लेकर क‍िसी भी तरह की प्‍लान‍िंग करने से पहले आरबीआई की हॉलीडे ल‍िस्‍ट को चेक कर लें. देश में 5 नवंबर 2025 को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी. इस कारण काफी लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं क‍ि बैंक खुले रहेंगे या बंद. आपको बता दें इस मौके पर कुछ राज्‍यों में बैंक बंद रहेंगे, जबक‍ि कुछ में खुले रहेंगे. अगर आपका कल कोई जरूरी काम है तो आप उसे क‍िसी और द‍िन के लि‍ए प्‍लान कर सकते हैं. आइए जानते हैं क‍िन राज्यों में बैंकों का अवकाश रहेगा?

इन राज्‍यों में रहेगा 5 नवंबर का अवकाश

आपको बता दें 5 नवंबर को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्‍च‍िम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बैंक बंद रहेंगे. लेकिन गुजरात, केरल, बिहार, गोवा, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में बैंक खुले रहेंगे. गुरु नानक जयंती सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती है. कार्तिक पूर्णिमा पर लोग दीप जलाते हैं और स्‍नान करते हैं. इस मौके पर लोग दान देकर पूजा करते हैं.

बैंकों की नवंबर की हॉलीडे ल‍िस्‍ट
> 5 नवंबर: दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्‍च‍िम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बैंक बंद.
> 6 नवंबर: बिहार और मेघालय में नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल और बिहार विधानसभा चुनाव के कारण बैंक बंद.
> 7 नवंबर: मेघालय में वांगला फेस्टिवल पर अवकाश.
> 8 नवंबर: कर्नाटक में कनकदास जयंती पर बैंक बंद.
> रविवार: 2, 9, 16, 23 और 30 नवंबर को सभी बैंक बंद.
> चौथा शनिवार: 22 नवंबर को बंद.

बैंकों का अवकाश रहने के दौरान आप क‍िसी भी जरूरत में ऑनलाइन सर्व‍िस यूज कर सकते हैं. ऑनलाइन सर्व‍िस के तहत आप छुट्टी वाले द‍िन एटीएम, नेट बैंक‍िंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई के जर‍िये ट्रांजेक्‍शन कर सकते हैं. इसके अलावा आपको यद‍ि क‍िसी के खाते में पैसा भेजना है या कैश जमा करना है तो आप नेट बैंक‍िंग या मशीन में कैश जमा कर सकते हैं. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

