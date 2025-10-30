Advertisement
हॉलिडे अलर्ट! नवंबर में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें RBI की पूरी लिस्ट

अक्टूबर में त्योहारों के कारण ज्यादा छुट्टियां थीं, जबकि नवंबर में कम अवकाश हैं. फिर भी इस महीने बैंकों में लगभग 13 दिन की छुट्टियां रहेंगी. इनमें रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ कुछ राज्यों की स्थानीय छुट्टियां भी शामिल हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:13 PM IST
Bank Holidays in November: अगर आप अक्सर बैंक के कामों के लिए शाखा (ब्रांच) जाते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. जी हां, नवंबर महीने में बैंक कई दिनों तक बंद रहेंगे, ऐसे में अगर आपको किसी जरूरी बैंकिंग काम को निपटाना है, तो छुट्टियों की लिस्ट देखकर पहले से प्लान बनाना बेहतर रहेगा. अक्टूबर में त्योहारों के कारण ज्यादा छुट्टियां थीं, जबकि नवंबर में कम अवकाश हैं. फिर भी इस महीने बैंकों में लगभग 13 दिन की छुट्टियां रहेंगी. इनमें रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ कुछ राज्यों की स्थानीय छुट्टियां भी शामिल हैं.

 नवंबर 2025 बैंक हॉलिडे लिस्ट

1 नवंबर (शनिवार)

कर्नाटक में कन्नड़ राज्योत्सव और उत्तराखंड में इगास-बगवाल के मौके पर बैंक बंद रहेंगे. यह दिन कर्नाटक के गठन दिवस और देवताओं के दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है.

5 नवंबर (बुधवार)

गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के अवसर पर देश के कई राज्यों- जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दिल्ली में बैंक बंद रहेंगे. करीब 20 राज्यों में इस दिन अवकाश रहेगा.

6 और 7 नवंबर

मेघालय में नोंगकरेम डांस फेस्टिवल और वांगला फेस्टिवल के चलते दो दिनों तक बैंक बंद रहेंगे. ये स्थानीय जनजातियों के प्रमुख त्योहार हैं, जो फसल और सूर्य देव के प्रति आस्था के प्रतीक हैं.

8 नवंबर (शनिवार)

कर्नाटक में कनकदास जयंती के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा देशभर में साप्ताहिक छुट्टियों के तहत 2, 8, 9, 16, 22, 23 और 30 नवंबर को भी बैंक बंद रहेंगे.

डिजिटल बैंकिंग रहेगी चालू

हालांकि, इन छुट्टियों के दौरान डिजिटल और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से सक्रिय रहेंगी. आप मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बिना किसी रुकावट के पैसे ट्रांसफर, बिल पेमेंट और अन्य काम कर सकेंगे.

पहले से कर लें तैयारी

हमेशा कोशिश करें कि छुट्टियों से एक-दो दिन पहले जरूरी ट्रांजेक्शन पूरे कर लें, ताकि किसी प्रकार की देरी या परेशानी न हो. अगर आप बेंगलुरु, देहरादून या शिलांग में रहते हैं, तो अपनी स्थानीय छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें, क्योंकि इन जगहों पर अतिरिक्त छुट्टियां भी रहती हैं. बाकी राज्यों में मुख्य रूप से रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

bank holidays in november

