Bank Holiday October 2025: अक्‍टूबर में 20 द‍िन नहीं होगा बैंकों में काम, रहेगी छुट्टी...अभी से कर लें महीने की प्‍लान‍िंग

RBI Holiday Calender: आपको अक्‍टूबर महीने में कोई भी प्‍लान करने से पहले आरबीआई की छुट्ट‍ियों की ल‍िस्‍ट चेक कर लेनी चाह‍िए. अक्टूबर के महीने में इस बार बैंकों की ब्रांच कुल म‍िलाकर 21 दिन तक बंद रहेंगे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 26, 2025, 08:47 PM IST
Bank Holiday October 2025: अक्‍टूबर में 20 द‍िन नहीं होगा बैंकों में काम, रहेगी छुट्टी...अभी से कर लें महीने की प्‍लान‍िंग

Bank Holidays in October: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से हर महीने की हॉलीडे ल‍िस्‍ट जारी की जाती है. इस ल‍िस्‍ट को देखकर ही काफी लोग अपने बैंक आद‍ि से जुड़े कामों का प्‍लान करते हैं. अब जब स‍ितंबर का आख‍िरी हफ्ता चल रहा है, ऐसे में यद‍ि आपको अक्‍टूबर के महीने में बैंक से जुड़ा कोई काम है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, आपको अक्‍टूबर महीने में कोई भी प्‍लान करने से पहले आरबीआई की छुट्ट‍ियों की ल‍िस्‍ट चेक कर लेनी चाह‍िए. अक्टूबर के महीने में इस बार बैंकों की ब्रांच कुल म‍िलाकर 21 दिन तक बंद रहेंगे.

आरबीआई ने अक्टूबर के लिए कुछ हॉलीडे ड‍िक्‍लेयर कीं

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अक्टूबर महीने के लिए कुछ हॉलीडे ड‍िक्‍लेयर की हैं. इन द‍िनों के दौरान बैंक‍िंग सर्व‍िस बंद रहेंगी. हालांकि, इस दौरान ऑनलाइन बैंक‍िंग और एटीएम काम करते रहेंगे. कुछ छुट्ट‍ियों को देशभर में मनाया जाएगा तो कुछ स्‍टेट स्‍पेस‍िफ‍िक रहती हैं. त्योहारों के कारण अलग-अलग राज्‍यों में बैंकों की ब्रांच बंद रहेंगी. बैंक जाने से पहले छुट्ट‍ियों वाली तारीखों को ध्‍यान में रखकर ही प्‍लान करें.

अक्‍टूबर के महीने में कुल 21 छुट्ट‍ियां
अक्टूबर के महीने में कुल 31 दिन हैं, इनमें से 15 दिन आरबीआई (RBI) के हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार हैं और बाकी 6 दिन वीकेंड (संडे और दूसरी चौथी शनिवार) के हैं. ध्‍यान देने वाली बात यह है क‍ि सभी राज्यों में 21 द‍िन का बैंक अवकाश नहीं रहेगा. यह संख्या अलग-अलग राज्यों की लोकल हॉलीडे को जोड़कर बनी है. उदाहरण के लिए असम में काटी बिहू पर बैंक बंद रहेंगे, लेकिन बाकी राज्‍यों में ये छुट्टी नहीं रहेगी. आइए चेक करते हैं आरबीआई की पूरी हॉलीडे ल‍िस्‍ट के बारे में-

अक्टूबर 2025 की बैंक छुट्टियों की ड‍िटेल्‍ड ल‍िस्‍ट-
> नवरात्रि समाप्त / महा नवमी / दुर्गा पूजा (दसैन): 1 अक्टूबर को त्र‍िपुरा, कर्नाटक, उड़ीसा, तम‍िलनाडु, स‍िक्‍क‍िम, असर, अरुणाचल प्रदेश, उत्‍तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, वेस्‍ट बंगाल, ब‍िहार, झारखंड और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे.
> महात्मा गांधी जयंती / विजयादशमी / श्री श्री शंकरदेव का जन्मोत्सव: 2 अक्टूबर को बैंक सभी राज्‍यों में बंद रहेंगे.
> दुर्गा पूजा (दसैन) : 3 अक्टूबर, इस द‍िन भी बैंक बंद रहेंगे.
> लक्ष्मी पूजा: 6 अक्टूबर को बैंक त्र‍िपुरा और वेस्‍ट बंगाल में बंद रहेंगे.
> महर्षि वाल्मिकी जयंती : 7 अक्टूबर को बैंक कर्नाटक, उड़ीसा, चंडीगढ़ और ह‍िमाचल प्रदेश में बंद रहेंगे.
> करवा चौथ: 10 अक्टूबर को ह‍िमाचल प्रदेश में बैंकों की छुट्टी है.
> कटि बिहू: 18 अक्टूबर को असम के बैंकों में काम नहीं होगा.
> दिवाली (दीपावली)/ नरक चतुर्दशी : 20 अक्टूबर को त्र‍िपुरा, गुजरात, म‍िजोरम, कर्नाटक, मध्‍य प्रदेश, चंडीगढ़ (UT), तम‍िलनाडु, उत्‍तराखंड, असम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, राजस्‍थान, उत्‍तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, वेस्‍ट बंगाल, द‍िल्‍ली, गोवा, छत्‍तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, ह‍िमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे.
> दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन) : 21 अक्टूबर को महाराष्‍ट्र, मध्‍य प्रदेश, उड़ीसा, स‍िक्‍क‍िम, मण‍िपुर, जम्‍मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे.
> दिवाली (बाली प्रतिपदा) / विक्रम संवंत नववर्ष दिन / गोवर्धन पूजा : 22 अक्टूबर को गुजरात, महाराष्‍ट्र, कर्नाटक, उत्‍तराखंड, स‍िक्‍क‍िम, राजस्‍थान, उत्‍तर प्रदेश, ब‍िहार में छुट्टी.
> भाईदूज / चित्रगुप्त जयंती : 23 अक्टूबर-गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे.
> छठ पूजा (शाम की पूजा): 27 अक्टूबर-पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे.
> छठ पूजा (सुबह की पूजा): 28 अक्टूबर-बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे.
> सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मदिन: 31 अक्टूबर, इस द‍िन केवल गुजरात में बैंकों का अवकाश रहेगा.

बैंक हॉलीडे ल‍िस्‍ट के अलावा हर महीने के दूसरे-चौथे शनिवार और सभी रव‍िवार इन तारीख को पड़ रहे हैं.

> रविवार: 5 अक्टूबर
> दूसरा शनिवार: 11 अक्टूबर
> रविवार: 12 अक्टूबर
> रविवार: 19 अक्टूबर
> चौथा शनिवार: 25 अक्टूबर
> रविवार: 26 अक्टूबर 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

Bank holidays

