Bank Holidays In September: स‍ितंबर में 6 द‍िन नहीं, पूरे 15 द‍िन बंद रहेंगे बैंक; आज ही चेक करें पूरी ल‍िस्‍ट
Bank Holidays In September: स‍ितंबर में 6 द‍िन नहीं, पूरे 15 द‍िन बंद रहेंगे बैंक; आज ही चेक करें पूरी ल‍िस्‍ट

RBI Bank Holidays List: आरबीआई (RBI) की तरफ से जारी स‍ितंबर महीने की हॉलीडे ल‍िस्‍ट के अनुसार इस बार अलग-अलग राज्‍यों में बैंक कुल म‍िलाकर 15 द‍िन बंद रहेंगे. आइए चेक करें पूरी ऑफ‍िश‍ियल हॉली डे लिस्ट- 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:17 PM IST
Bank Holidays In September: स‍ितंबर में 6 द‍िन नहीं, पूरे 15 द‍िन बंद रहेंगे बैंक; आज ही चेक करें पूरी ल‍िस्‍ट

Upcoming Bank Holidays: अगर आपको भी स‍ितंबर के महीने में बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है तो आपको बैंक की हॉलीडे ल‍िस्‍ट के बारे में पहले से जानकारी होनी चाह‍िए. आरबीआई (RBI) की तरफ से हर महीने बैंकों की हॉलीडे ल‍िस्‍ट जारी की जाती है. स‍ितंबर का महीना शुरू होने वाला है और कुछ पब्‍ल‍िक हॉलीडे पर बैंकों की छुट्ट‍ियां रहेंगी. आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार राज्‍यों के ह‍िसाब से छुट्ट‍ियां अलग-अलग हो सकती हैं. आरबीआई (RBI) की तरफ से स‍ितंबर की ऑफ‍िश‍ियल हॉली डे लिस्ट जारी कर दी गई है.

आप भी अपने जरूरी काम को प्‍लान कर लें

आरबीआई की तरफ से जारी ल‍िस्‍ट में राज्य विशिष्ट त्योहार, धार्मिक और अन्य स्थानीय छुट्टियां शामिल की गई हैं. इसके अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सभी बैंक बंद रहेंगे. छुट्ट‍ियों की इन ल‍िस्‍ट को देखकर आप भी अपने जरूरी काम को प्‍लान कर सकते हैं. छुट्टियों के दौरान कस्‍टमर नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम जैसी सुविधाओं का यूज कर सकते हैं. इस बार की हॉलीडे ल‍िस्‍ट के अनुसार सितंबर के महीने में 15 द‍िन बैंक बंद रहेंगे. इन छुट्टियों के दौरान भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेनदेन किया जा सकेगा. लेक‍िन चेक क्लियरेंस और Negotiable Instruments Act से जुड़े अन्य बैंकिंग काम नहीं होंगे.

सितंबर 2025 की छुट्ट‍ियां
> 3 सितंबर (मंगलवार)- करमा पूजा-रांची में छुट्टी
> 4 सितंबर (बुधवार)- पहला ओणम-कोच्चि, तिरुवनंतपुरम में छुट्टी
> 5 सितंबर (गुरुवार)- ईद-ए-मिलाद / मिलाद-उन-नबी / थिरुवोनम / गणेश चतुर्थी / इंद्रजात्रा- अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्‍नई, देहरादून, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा में छुट्टियां
> 6 सितंबर (शुक्रवार)- इंद्रजात्रा / गंगटोक अवकाश-गंगटोक, जम्मू, रायपुर, श्रीनगर में छुट्टी
> 12 सितंबर (गुरुवार) - ईद-ए-मिलाद-उल-नबी के बाद शुक्रवार-जयपुर, जम्मू, श्रीनगर में छुट्टी
> 22 सितंबर (सोमवार)-नवरात्र स्थापना- जयपुर में अवकाश
> 23 सितंबर (मंगलवार) - महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन- जयपुर में अवकाश
> 29 सितंबर (सोमवार) - महासप्तमी / दुर्गा पूजा-अगरतला, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता में अवकाश
> 30 सितंबर (मंगलवार) - महाअष्टमी / दुर्गा अष्टमी / दुर्गा पूजा-अगरतला, भुवनेश्‍वर, गुवाहाटी, इम्फाल, पटना, रांची, कोलकाता में अवकाश

स‍ितंबर महीने के नेशनल हॉलीडे
> 7 सितंबर-संडे
> 13 सितंबर-दूसरा शन‍िवार
> 14 सितंबर-संडे
> 21 सितंबर-संडे
> 27 सितंबर-चौथा शन‍िवार
> 28 सितंबर-संडे 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Bank holidays

Trending news

;