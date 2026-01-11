इस हफ्ते भर-भरकर छुट्टी, सिर्फ एक दिन होगा कामकाज बाकी 6 दिन बंद रहेंगे बैंक! RBI के हॉलिडे लिस्ट में चेक करें अपने शहर का नाम

Bank Holidays: जनवरी 2026 में बैंकों की छुट्टियों की लंबी लिस्ट है. जनवरी में बैंक करीब 16 जिन बंद रहने वाले हैं. आने वाले हफ्ते में जितने त्योहार हैं, उसमें बैंक लगातार बंद रहने वाले हैं. अगर बैंक से जुड़ा आपका भी काम अटका हुआ है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अगले हफ्ते मकर सक्रांति, स्वामी विवेकानंद दिवस जैसे कई तीज-त्योहार है, ऐसे में देश के सरकारी और प्राइवेट बैंकों में लंबी छुट्टी रहने वाली है.

12 से 18 जनवरी में बैंक कब-कब बंद

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी बैंकों की हॉलिडे लिस्ट देखें तो अगले हफ्ते बैंकों की लंबी छुट्टी रहने वाली है. हालांकि ये छुट्टियां राज्यों और शहरों के हिसाब से अलग-अलग होंगी. छुट्टियों की लिस्ट देखें तो... 2 दिनों तक नहीं होगा कोई लेन-देन, न कोई बैंकिंग सर्नविस, पूरी तरह से ठप रहेंगी इस बैंक की सर्विस, नोट कर लें डेट और टाइम

12 जनवरी को पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद जयंती के कारण बैंक बंद रहेंगे, हालांकि देश के बाकी हिस्सों में कामकाज होगा..

14 जनवरी को मकर संक्रांति और माघ बिहू के चलते गुजरात, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और असम में बैंकों की छुट्टियां रहेंगी, देश के बाकी हिस्सों में कामकाज होगा.

15 जनवरी को तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सिक्किम में पोंगल और मकर संक्रांति के चलते बैंकों में छुट्टी रहेगी, जबकि देश के बाकी शहरों में बैंकों का कामकाज सामान्य रहेगा.

16 जनवरी को तमिलनाडु में थिरुवल्लुवर डे और उझावर थिरुनाल के चलते बैंक बंद रहेंगे.

17 जनवरी को भी तमिनलनाडु में बैंकों की छुट्टी रहेगी, बाकी जगहों पर बैंकिंग सर्विस खुली रहेगी.

18 जनवरी को रविवार के चलते देशभर के बैंक बंद रहेंगे.

बैंक बंद तो कैसे होगा लेनदेन

बैंकों की छुट्टी के दौरान आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन जारी रहेगा. आप अपने बैंक खाते से लेनदेन कर सकेंगे. मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग के जरिए आप ट्रांजैक्शन कर सकेंगे. बैंक का ब्रांच भले बंद हो, लेकन UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM सर्विस जारी रहेगी. आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बिल पेमेंट और फंड ट्रांसफर आराम से कर सकते हैं. बैंक की शाखाएं बंद रहने पर आपको बैंक जाकर कैश निकालने या जमा करना, चेक क्लीयरेंस या पासबुक अपडेट जैसे काम नहीं हो सकेंगे.