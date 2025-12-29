Advertisement
Bank Holiday: जनवरी 2026 में कब-कब होगी बैंको की छुट्टी, यहां चेक करें पूरी हॉलिडे लिस्ट

Bank Holiday: जनवरी 2026 में कब-कब होगी बैंको की छुट्टी, यहां चेक करें पूरी हॉलिडे लिस्ट

 नए साल में छुट्टियों का ध्यान रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे लोग अपने लेन-देन और अन्य बैंकिंग काम समय पर निपटा सकते हैं.

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 06:02 PM IST
Bank Holiday: जनवरी 2026 में कब-कब होगी बैंको की छुट्टी, यहां चेक करें पूरी हॉलिडे लिस्ट

Bank Holidays January 2026:  अगर आपका नए साल में बैंक का काम है तो ये खबर आपके लिए है बहुत जरूरी है. नया साल हमेशा नई उम्मीदों और योजनाओं के साथ आता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी की है. ये बैंकिंग क्षेत्र और ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है. नए साल की शुरुआत में बैंक बंद रहने की तारीखों को जानना हर किसी के लिए जरूरी है. ताकि वे अपने वित्तीय कामों की योजना सही तरीके से बना सकें. इस लिस्ट में खास अवसरों के अलावा दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे. नए साल में छुट्टियों का ध्यान रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे लोग अपने लेन-देन और अन्य बैंकिंग काम समय पर निपटा सकते हैं.

 1 जनवरी को खुले रहेंगे या बंद रहेंगे?

बहुत से ग्राहक जानना चाहते हैं कि क्या 31 दिसंबर नए साल की पूर्व संध्या और 01 जनवरी नए साल पर बैंक खुले रहेंगे. खैर इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां रहते हैं. शिलॉन्ग में बैंक 30 दिसंबर 2025 को यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि के कारण बंद रहेंगे. 31 दिसंबर, 2025 को बैंक केवल आइजोल और इंफाल में बंद रहेंगे. अन्य राज्यों में बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे.

ये भी पढ़ें : न्यू ईयर से पहले गुड न्यूज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने पकड़ी रफ्तार, माइनिंग सेक्टर चमका

बैंक की छुट्टियां

1 जनवरी 2026: नव वर्ष दिवस / गान-न्गई

(आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता, शिलांग)

2 जनवरी 2026: न्यू ईयर सेलिब्रेशन / मन्नम जयंती

(आइजोल, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम)

3 जनवरी 2026: हजरत अली का जन्मदिन

(कानपुर, लखनऊ)

12 जनवरी 2026: स्वामी विवेकानंद जयंती

(कोलकाता)

14 जनवरी 2026: मकर संक्रांति / माघ बिहू

(अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, ईटानगर)

15 जनवरी 2026: उत्तरायण पुण्यकाल / पोंगल / माघे संक्रांति

(बेंगलुरु, चेन्नई, गंगटोक, हैदराबाद, विजयवाड़ा)

16 जनवरी 2026: तिरुवल्लुवर दिवस

(चेन्नई)

17 जनवरी 2026: उझावर तिरुनाल

(चेन्नई)

23 जनवरी 2026: नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती / सरस्वती पूजा / बसंत पंचमी

(अगरतला, भुवनेश्वर, कोलकाता)

26 जनवरी 2026: गणतंत्र दिवस

UPI और ATM की सर्विस रहेगी चालू

बैंक की छुट्टियों के दौरान, ग्राहक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और ATM के जरिए सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, चेक क्लियरिंग और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अन्य ओवर-द-काउंटर सर्विस उपलब्ध नहीं होंगी.

