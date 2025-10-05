Bank holidays: क्या 6 से 12 अक्टूबर तक लक्ष्मी पूजा, कुमार पूर्णिमा और करवा चौथ के अवसर पर बैंक रहेंगे बंद? देखें पूरा शेड्यूल

Bank working days October 2025: अगले सप्ताह भारत के बैंकों में कई तारीखों पर छुट्टियां रहेंगी. इसका प्रमुख कारण क्षेत्रीय उत्सव और RBI द्वारा निर्धारित छुट्टियां हैं. इसमें लक्ष्मी पूजा, कुमार पूर्णिमा, करवा चौथ और साप्ताहिक अवकाश शामिल हैं. इसका मतलब है कि कुछ राज्यों में लंबे वीकेंड का आनंद लिया जा सकता है. कुल मिलाकर, अक्टूबर 2025 में 21 आधिकारिक बैंक छुट्टियां हैं. इनमें धार्मिक और क्षेत्रीय उत्सव शामिल हैं, जैसे दिवाली, महा अष्टमी, दशहरा, दुर्गा पूजा और छठ पूजा, साथ ही महीने के साप्ताहिक अवकाश भी हैं.
6-12 अक्टूबर 2025 बैंक छुट्टियां
- 6 अक्टूबर (सोमवार) — अगरतला और कोलकाता में लक्ष्मी पूजा के कारण बैंक बंद रहेंगे.
- 7 अक्टूबर (मंगलवार) — बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और शिमला में महर्षि वाल्मीकि जयंती / कुमार पूर्णिमा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.
- 10 अक्टूबर (शुक्रवार) — शिमला में करवा चौथ के कारण बैंक बंद रहेंगे.
- 11 अक्टूबर (शनिवार) — पूरे भारत में दूसरे शनिवार के साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक बंद रहेंगे.
- 12 अक्टूबर (रविवार) — पूरे भारत में रविवार के साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक बंद रहेंगे.
अक्टूबर बैंक हॉलिडे लिस्ट
- 01 दिनांक- महानवमी- अगरतला, बेंगलुरु, चेन्नई, गंगटोक, गुवाहाटी, ईटानगर, कानपुर, कोच्ची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, शिलांग, तिरुवअनंतपुरम
- 02 दिनांक- महात्मा गांधी जयंती/दशहरा/विजयादशमी/दशहरा/दुर्गा पूजा (दसईं)/श्री श्री शंकरदेव का जन्मोत्सव - सभी जगह
- 03 दिनांक- दुर्गा पूजा (दसैन)- गंगटोक
- 04 दिनांक- दुर्गा पूजा (दसैन)- गंगटोक
- 05 दिनांक- रविवार- सभी जगह
- 06 दिनांक -लक्ष्मी पूजा- अगरतला, कोलकाता
- 07 दिनांक- महर्षि वाल्मीकि जयंती/कुमार पूर्णिमा- बैंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, शिमला
- 10 दिनांक- करवा चौथ- शिमला
- 11 दिनांक- दूसरा शनिवार- सभी जगह
- 12 दिनांक- रविवार- सभी जगह
- 18 दिनांक- कटि बिहू- गुवाहाटी
- 19 दिनांक- सभी जगह
- 20 दिनांक- दिवाली/नरक चतुर्दशी/काली पूजा- अगरतला, अहमदाबाद, अजवाल, बैंगलोर, भोपाल, चंड़ीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, न्यू दिल्ली, पंजी, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा
- 21 दिनांक- दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन)/दीपावली/गोवर्धन पूजा- बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक, इंफाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर, श्रीनगर
- 22 दिनांक- दिवाली (बलि प्रतिपदा)/विक्रम संवत नव वर्ष दिवस/गोवर्धन पूजा/बलिपदमी, लक्ष्मी पूजा- अहमदाबाद, बेलापुर, बैंगलोर, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना
- 23 दिनांक- भाई बिज/भाई दूज/चित्रगुप्त जयंती/लक्ष्मी पूजा (दीपावली)/भ्रातृ द्वितीया/निंगोल चक्कौबा- अहमदाबाद, गंगटोक, इंफाल, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, शिमला
- 25 दिनांक- चौथा शनिवार- सभी जगह
- 26 दिनांक- रविवार- सभी जगह
- 27 दिनांक- छठ पूजा- कोलकाता, पटना, रांची
- 28 दिनांक- छठ पूजा- पटना, रांची
- 31 दिनांक- सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन- अहमदाबाद