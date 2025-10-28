Advertisement
Bank Holidays in November: नवंबर के महीने में 10 द‍िन बंद रहेंगे बैंक! अभी से कर लें अपने जरूरी काम की प्‍लान‍िंग

Bank Holidays List: हर महीने की शुरुआत में आरबीआई की तरफ से बैंकों की छुट्ट‍ियों की ल‍िस्‍ट जारी कर दी जाती है. यह ल‍िस्‍ट क्षेत्रवार छुट्ट‍ियों के ह‍िसाब से होती है. इसके अलावा हर महीने की तरफ इस बार भी शन‍िवार और रव‍िवार की कुल छह छुट्ट‍ियां हैं.

Oct 28, 2025, 05:17 PM IST
Bank Holidays in November: नवंबर के महीने में 10 द‍िन बंद रहेंगे बैंक! अभी से कर लें अपने जरूरी काम की प्‍लान‍िंग

Bank Holidays in November: अगर आप भी बैंक से जुड़े काम के ल‍िए ब्रांच जाते रहते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, यद‍ि आपको नवंबर के महीने में बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है तो छुट्ट‍ियों की ल‍िस्‍ट देखकर पहले से ही प्‍लान करना सही रहेगा. अक्‍टूबर के महीने में त्‍योहारों के कारण ज्‍यादा छुट्ट‍ियां थीं, जबक‍ि नवंबर के महीने में कम अवकाश हैं. नवंबर में भी बैंक 9 से 10 द‍िन तक बंद रह सकते हैं. इन छुट्ट‍ियों में सभी संडे, दूसरे व चौथे शनिवार के अलावा कुछ राज्यों की स्थानीय छुट्टियां भी शाम‍िल हैं.

बिना रुकावट कर सकेंगे ज्यादातर ट्रांजेक्‍शन

हालांक‍ि, डिजिटल और ऑनलाइन बैंक‍िंग सर्व‍िस इन छुट्टियों के दौरान पूरी तरह काम करती रहेंगी. आप बिना रुकावट के ज्यादातर ट्रांजेक्‍शन कर सकेंगे. आइए देखते हैं नवंबर के महीने में बैंकों की छुट्ट‍ियों की ल‍िस्‍ट-

नवंबर 2025 की मुख्‍य बैंक छुट्टियां
> 1 नवंबर (शनिवार): बेंगलुरु में कन्‍नड़ राज्योत्सव और देहरादून में इगास-बगवाल के लिए बैंक बंद.
> 2 नवंबर (रविवार): देशभर में छुट्टी.
> 5 नवंबर (बुधवार): गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के लिए देशभर में बैंक बंद.
> 7 नवंबर (शुक्रवार): शिलांग में वांगला उत्सव के लिए बैंक बंद.
> 8 नवंबर (शनिवार): दूसरा शनिवार: देशभर में बैंकों की छुट्टी. बेंगलुरू में कनकदास जयंती के लिए बैंक बंद.
> 9, 16, 23 और 30 नवंबर (रविवार): देशभर में रव‍िवार की छुट्टियां.
> 22 नवंबर (शनिवार): चौथे शनिवार को देशभर में बैंकों की छुट्टी.

कुल 10 दिन बंद रहेंगे बैंक
नवंबर महीने में कुल म‍िलाकर 10 दिन बैंक बंद रहने की उम्‍मीद है. अगर आपको चेक जमा करना, पासबुक अपडेट करना या कैश जमा करने आद‍ि से जुड़ा काम है तो आप वर्क‍िंग डे में यह काम कर सकते हैं. दरअसल, छुट्टियों के दौरान बैंकों की ब्रांच में सर्व‍िस नहीं म‍िलती. लेकिन आप डिजिटल बैंक‍िंग, मोबाइल ऐप्स और एटीएम का यूज 24/7 कर सकते हैं. यद‍ि कोई जरूरी ट्रांजेक्‍शन, जैसे लोन की किश्त, आरडी या इनवेस्‍टमेंट की मैच्‍योर‍िटी छुट्टी के दिन पड़ती है तो यह काम अगले वर्क‍िंग डे पर होगा.

पहले से ही कर लें प्‍लान‍िंग
छुट्ट‍ियों से एक-दो दिन पहले ही जरूरी ट्रांजेक्‍शन पूरा करना अच्छा रहता है, ताक‍ि क‍िसी प्रकार की देरी न हो. डिजिटल बैंकिंग के जर‍िये आप घर बैठे-बैठे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और ब‍िल का पेमेंट कर सकते हैं. अगर आप बेंगलुरु, देहरादून या शिलांग में रहते हैं तो लोकल छुट्टियों की ल‍िस्‍ट एक बार जरूर चेक कर लें. क्योंकि इन शहरों में अतिरिक्त छुट्टियां हैं. बाकी लोगों के लिए मुख्य छुट्टियां रविवार और दूसरे व चौथे शन‍िवार को होती हैं. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

