जानिए होली से पहले कब-कब बंद रहेंगे बैंक? 28 फरवरी और 1 मार्च का पूरा अपडेट यहां देखें

Bank Holidays Next Week : अगर आप अगले कुछ दिनों में बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले ये जरूर जान लें कि उस दिन बैंक खुला रहेगा या नहीं. कई बार लोग बिना जानकारी के ब्रांच पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद पता चलता है की छुट्टी है. इस वजह से आपका जरूरी काम अटक जाता है. भारत में बैंकों की छुट्टियां सिर्फ राष्ट्रीय अवकाश तक सीमित नहीं होती है. साप्ताहिक छुट्टी, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार साथ ही अलग-अलग राज्यों के स्थानीय त्योहार और सरकारी निर्देश भी इसमें शामिल होते हैं. यही असली वजह है कि अक्सर ग्राहकों को बैंक के खुलने और बंद रहने को लेकर भ्रम हो जाता है. अगर आपका कोई जरूरी बैंकिंग काम अटका है, तो घर से निकलने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें. ताकि, समय और परेशानी दोनों से बचा जा सके.

अगले सप्ताह कब कब बंद रहेंगे बैंक?

28 फरवरी- शनिवार- पूरे भारत में चौथे शनिवार के कारण अवकाश रहेगा

1 मार्च-रविवार- साप्ताहिक अवकाश

फरवरी में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक

1 फरवरी (रविवार) — साप्ताहिक रविवार की छुट्टी के कारण पूरे भारत में बंद

8 फरवरी (रविवार) — रविवार वीकेंड

14 फरवरी (शनिवार) — दूसरा शनिवार

15 फरवरी (रविवार) — रविवार वीकेंड

18 फरवरी (बुधवार) — लोसर त्योहार के लिए गंगटोक, सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे

19 फरवरी (गुरुवार) — छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर मुंबई, नागपुर और बेलापुर (महाराष्ट्र) में बैंक बंद रहेंगे

20 फरवरी (शुक्रवार) — राज्य दिवस / राज्य स्थापना दिवस समारोह के कारण आइजोल (मिजोरम) और इंफाल (मणिपुर) में बैंक बंद रहेंगे

22 फरवरी (रविवार) — रविवार वीकेंड

28 फरवरी (शनिवार) — चौथा शनिवार

इन सर्विस पर नहीं पड़ेगा कोई असर

आप नेशनल हॉलिडे पर भी ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं. कैश इमरजेंसी के लिए ATM से पैसे निकाले जा सकते हैं. ऐप और UPI हमेशा की तरह काम करते रहेंगे. बैंको की डिजिटल सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. UPI, NEFT, IMPS, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम जैसी सुविधाएं 24x7 उपलब्ध रहेंगी. ग्राहक घर बैठे ही फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान और ऑनलाइन खरीदारी जैसे काम आसानी से कर सकते हैं.