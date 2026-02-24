Advertisement
trendingNow13120505
Hindi Newsबिजनेसजानिए होली से पहले कब-कब बंद रहेंगे बैंक? 28 फरवरी और 1 मार्च का पूरा अपडेट यहां देखें

जानिए होली से पहले कब-कब बंद रहेंगे बैंक? 28 फरवरी और 1 मार्च का पूरा अपडेट यहां देखें

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, फरवरी महीने में बैंकों की कुल 9 छुट्टियां हैं. इन छुट्टियों में दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ सभी रविवार का नियमित साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 24, 2026, 07:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जानिए होली से पहले कब-कब बंद रहेंगे बैंक? 28 फरवरी और 1 मार्च का पूरा अपडेट यहां देखें

Bank Holidays Next Week : अगर आप अगले कुछ दिनों में बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले ये जरूर जान लें कि उस दिन बैंक खुला रहेगा या नहीं. कई बार लोग बिना जानकारी के ब्रांच पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद पता चलता है की छुट्टी है. इस वजह से आपका जरूरी काम अटक जाता है. भारत में बैंकों की छुट्टियां सिर्फ राष्ट्रीय अवकाश तक सीमित नहीं होती है. साप्ताहिक छुट्टी, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार साथ ही अलग-अलग राज्यों के स्थानीय त्योहार और सरकारी निर्देश भी इसमें शामिल होते हैं. यही असली वजह है कि अक्सर ग्राहकों को बैंक के खुलने और बंद रहने को लेकर भ्रम हो जाता है. अगर आपका कोई जरूरी बैंकिंग काम अटका है, तो घर से निकलने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें. ताकि, समय और परेशानी दोनों से बचा जा सके.

अगले सप्ताह कब कब बंद रहेंगे बैंक?

  • 28 फरवरी- शनिवार- पूरे भारत में चौथे शनिवार के कारण अवकाश रहेगा

    Add Zee News as a Preferred Source

  • 1 मार्च-रविवार- साप्ताहिक अवकाश

फरवरी में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक

  • 1 फरवरी (रविवार) — साप्ताहिक रविवार की छुट्टी के कारण पूरे भारत में बंद

  • 8 फरवरी (रविवार) — रविवार वीकेंड 

  • 14 फरवरी (शनिवार) — दूसरा शनिवार 

  • 15 फरवरी (रविवार) — रविवार वीकेंड 

  • 18 फरवरी (बुधवार) — लोसर त्योहार के लिए गंगटोक, सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे

  • 19 फरवरी (गुरुवार) — छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर मुंबई, नागपुर और बेलापुर (महाराष्ट्र) में बैंक बंद रहेंगे

  • 20 फरवरी (शुक्रवार) — राज्य दिवस / राज्य स्थापना दिवस समारोह के कारण आइजोल (मिजोरम) और इंफाल (मणिपुर) में बैंक बंद रहेंगे

  • 22 फरवरी (रविवार) — रविवार वीकेंड

  • 28 फरवरी (शनिवार) — चौथा शनिवार

इन सर्विस पर नहीं पड़ेगा कोई असर

आप नेशनल हॉलिडे पर भी ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं.  कैश इमरजेंसी के लिए ATM से पैसे निकाले जा सकते हैं. ऐप और UPI हमेशा की तरह काम करते रहेंगे. बैंको की डिजिटल सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. UPI, NEFT, IMPS, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम जैसी सुविधाएं 24x7 उपलब्ध रहेंगी. ग्राहक घर बैठे ही फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान और ऑनलाइन खरीदारी जैसे काम आसानी से कर सकते हैं. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

bank holiday

Trending news

क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
DNA
क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
gulmarg news
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
DNA
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
air fare
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
Pasmanda Muslim
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
dog bite
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप
National News
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप
नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक
INS Aridhaman
नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक
'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें
Supreme Court
'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें
पंजाब CM का बड़ा एलान, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन
Punjab
पंजाब CM का बड़ा एलान, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन