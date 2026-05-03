Bank Holiday Update: SBI, HDFC समेत सभी बैंक इन तारीखों पर रहेंगे बंद, पहले निपटा लें काम

Bank Holidays Next Week : अगर अगले हफ्ते आप बैंक जाने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है. भारत के अलग-अलग हिस्सों में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंक अगले सप्ताह (4 से 10 मई 2026 के बीच) दो दिनों के लिए बंद रहेंगे. इसमें नियमित रविवार की साप्ताहिक छुट्टी भी शामिल है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुताबिक, मई महीने में कुल छह बैंक अवकाश निर्धारित किए गए हैं. इनमें दूसरे और चौथे शनिवार के साथ सभी रविवार शामिल हैं. आमतौर पर, अगर कोई विशेष सार्वजनिक या क्षेत्रीय अवकाश घोषित नहीं होता है, तो बैंक महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को खुले रहते हैं.

इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि भारत में बैंक छुट्टियां राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं, क्योंकि कई अवकाश स्थानीय त्योहारों और परंपराओं पर आधारित होते हैं. इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नजदीकी बैंक शाखा या RBI की आधिकारिक लिस्ट से छुट्टियों को देख लें.

इस सप्ताह बैंक छुट्टियों की लिस्ट

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9 मई (शनिवार)- रवींद्रनाथ टैगोर जयंती

इस दिन केवल कोलकाता में बैंक बंद रहेंगे, जबकि देश के बाकी हिस्सों में बैंक खुले रहेंगे.

10 मई (रविवार)- साप्ताहिक अवकाश

इस दिन पूरे देश में सभी बैंक बंद रहेंगे.

रवींद्रनाथ टैगोर जयंती

रवींद्रनाथ टैगोर जयंती, इसे रवींद्र जयंती या 'पोंचेइशे बोइशाख' भी कहा जाता है. आमतौर पर 7 मई को मनाई जाती है. हालांकि, इस वर्ष यह 9 मई को मनाई जाएगी.

बैंक कब रहते हैं बंद?

RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी बैंक राष्ट्रीय अवकाश, दूसरे और चौथे शनिवार तथा हर रविवार को पूरे देश में बंद रहते हैं. इसके अलावा, क्षेत्रीय त्योहारों के आधार पर अलग-अलग राज्यों में अतिरिक्त छुट्टियां हो सकती हैं.

ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस रहेंगी चालू

भले ही बैंक शाखाएं बंद रहें, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं जैसे UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग 24x7 उपलब्ध रहती हैं. ग्राहक इन सेवाओं के माध्यम से पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, कभी-कभी मेंटेनेंस के कारण सर्विस अस्थायी रूप से बाधित हो सकती हैं. इसकी सूचना बैंक पहले ही दे देते हैं. इसके अलावा, ग्राहक NEFT/RTGS, डिमांड ड्राफ्ट, चेकबुक आवेदन, क्रेडिट/डेबिट कार्ड सेवाएं और अन्य सुविधाएं भी डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए, जरूरी बैंकिंग कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए छुट्टियों की जानकारी पहले से रखना बेहद आवश्यक है.