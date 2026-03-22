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Bank holidays next week: राम नवमी, चैते दशैं...23-29 मार्च के बीच कब-कब बंद रहेंगे बैंक? जानें हॉलिडे का पूरा शेड्यूल

बैंक छुट्टियां राज्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं, क्योंकि यह स्थानीय त्योहारों और आयोजनों पर निर्भर करती हैं. ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नजदीकी बैंक शाखा से छुट्टियों की पुष्टि जरूर कर लें.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 22, 2026, 08:12 PM IST
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Bank holidays next week: राम नवमी, चैते दशैं...23-29 मार्च के बीच कब-कब बंद रहेंगे बैंक? जानें हॉलिडे का पूरा शेड्यूल

Bank Holidays Next Week : देशभर में बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. आने वाले दिनों में अलग-अलग राज्यों में पड़ने वाले त्योहारों, साथ ही दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार के चलते बैंकों में छुट्टियां रहने वाली हैं. ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो पहले ही छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें. ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके. भारत के कई हिस्सों में निजी और सरकारी बैंक 23 से 29 मार्च 2026 के बीच चार दिन बंद रहेंगे. इन छुट्टियों में चौथे शनिवार और रविवार का वीकेंड अवकाश भी शामिल है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस महीने बैंकों के लिए कुल 18 छुट्टियां निर्धारित की हैं. इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), HDFC बैंक, ICICI बैंक समेत सभी बैंक शामिल हैं. इन छुट्टियों में दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ सभी रविवार भी शामिल होते हैं. आमतौर पर अगर कोई विशेष सार्वजनिक या क्षेत्रीय अवकाश घोषित नहीं होता है, तो बैंक हर महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को खुले रहते हैं. बैंक छुट्टियां राज्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं, क्योंकि यह स्थानीय त्योहारों और आयोजनों पर निर्भर करती हैं. ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नजदीकी बैंक शाखा से छुट्टियों की पुष्टि जरूर कर लें. ताकि, किसी आपात स्थिति या लंबे अवकाश के दौरान परेशानी से बचा जा सके.

इस हफ्ते बैंक हॉलिडे की तारीखें:-

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  • 26 मार्च (गुरुवार)- श्री राम नवमी- अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची और शिमला में बैंक बंद रहेंगे.

  • 27 मार्च (शुक्रवार) - श्री राम नवमी (चैते दशैं)- भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक, हैदराबाद, पटना और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे.

  • 28 मार्च (शनिवार) - चौथा शनिवार- पूरे देश में सभी बैंक बंद रहेंगे.

  • 29 मार्च (रविवार) - साप्ताहिक अवकाश- देशभर में सभी बैंक बंद रहेंगे.

बैंक आमतौर पर कब बंद रहते हैं?

भारत में बैंक छुट्टियां राज्य के अनुसार अलग-अलग होती हैं, क्योंकि ये स्थानीय त्योहारों और परंपराओं पर आधारित होती हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशानिर्देशों के मुताबिक, सभी निर्धारित और गैर-निर्धारित बैंक देशभर में सार्वजनिक अवकाश, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को बंद रहते हैं.

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ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं रहेंगी चालू

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक शाखा से छुट्टियों की जानकारी पहले ही ले लें. हालांकि, बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद देशभर में ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी. छुट्टियों के दौरान ग्राहक डिजिटल माध्यमों के जरिए आसानी से अपने बैंकिंग काम जैसे पैसे ट्रांसफर, बिल पेमेंट और अन्य वित्तीय लेनदेन कर सकते हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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