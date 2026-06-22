अगर आपको इस हफ्ते कुछ काम है तो आप लास्‍ट मोमेंट में होने वाली परेशानियों और असुविधा से बचने के लिए पहले से ही प्लानिंग करनी होगी. आरबीआई (RBI) की ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस हफ्ते पब्‍ल‍िक और प्राइवेट सेक्‍टर के बैंक तीन दिन बंद रहेंगे. हालांकि, इस दौरान डिजिटल और ऑनलाइन बैंकिंग सर्व‍िस पूरी तरह से काम करेंगी. लेकिन यद‍ि आपको चेक क्लियरेंस, नया अकाउंट खुलवाने या ड्राफ्ट बनवाने के लि‍ए फिजिकली बैंक जाना है तो आपको छुट्टियों का ध्यान रखना होगा. देश के अलग-अलग हिस्सों में ये वीकेंड और त्योहार एकसाथ होने के कारण तीन दिन तक खिंच रही हैं.