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जून के 8 द‍िन बाकी, 5 द‍िन बंद रहेंगे SBI-HDFC-ICICI बैंक! अभी से कर लें प्‍लान‍िंग

Bank Holidays: 26 जून को बैंकों का अवकाश मुहर्रम के कारण रहेगा. इसके बाद महीने का चौथा शन‍िवार है और 28 को रव‍िवार रव‍िवार के कारण बैंकों में कामकाज नहीं होगा. इसके बाद भी कुछ इलाकों में बैंक नहीं खुलेंगे.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 22, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:55 PM IST
जून के 8 द‍िन बाकी, 5 द‍िन बंद रहेंगे SBI-HDFC-ICICI बैंक! अभी से कर लें प्‍लान‍िंग
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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