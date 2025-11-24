Advertisement
Bank Holiday: गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर बैंक बंद होंगे या नहीं? पूरी डिटेल यहां देखें

दिल्ली सरकार ने 25 नवंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. यह अवकाश गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस के सम्मान में रखा गया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 09:22 PM IST
Bank Holiday on November 25 : 25 नवंबर को बैंक खुलेंगे या नहीं- इसको लेकर लोगों में काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है. त्योहारों, सरकारी छुट्टियों और विशेष आयोजनों की वजह से कई बार छुट्टी से जुड़ी जानकारी समय पर नहीं मिल पाती, जिसके कारण बैंकिंग कार्य जैसे लेन-देन, चेक क्लियरेंस, डिजिटल ट्रांजैक्शन और अन्य जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं. इसलिए यह जानना आवश्यक है कि 25 नवंबर को बैंक सामान्य रूप से कार्य करेंगे या यह दिन अवकाश रहेगा. दिल्ली सरकार ने 25 नवंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. यह अवकाश गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस के सम्मान में रखा गया है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस मौके पर अपनी छुट्टी की तारीख में बदलाव किया है. पहले यह अवकाश 24 नवंबर को होता था, जिसे अब बदलकर 25 नवंबर कर दिया गया है. इस दिन प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, सरकारी/निजी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों को बंद रखने का आदेश है. लेकिन बैंकिंग सेवाओं पर इसका असर नहीं पड़ेगा. आरबीआई की सूची के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर को बैंक बंद नहीं होंगे, क्योंकि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस को बैंक हॉलिडे के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है. इसलिए बैंक अपने नियमित समय पर खुले रहेंगे और सामान्य रूप से काम करेंगे.

स्कूल–कॉलेज रहेंगे बंद

हर वर्ष 24 नवंबर को मनाई जाने वाली गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी इस बार सरकार ने 25 नवंबर को तय की है. इस कारण इस दिन सभी शिक्षण संस्थान और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे.

नवंबर 2025 में बैंक इन दिनों बंद रहेंगे

23 नवंबर – रविवार

30 नवंबर – रविवार

कौन-कौन सी सर्विस मिलती रहेंगी

बैंकिंग अवकाश के दौरान ग्राहक अपनी ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग पहले की तरह कर सकते हैं. ये सर्विस राष्ट्रीय छुट्टियों के दिनों में भी चालू रहती हैं, जब तक कि किसी तकनीकी समस्या के चलते बैंक स्वयं बाधा की सूचना न दे. कैश की आवश्यकता होने पर एटीएम उपलब्ध रहेंगे. यूपीआई और बैंक ऐप्स भी सामान्य रूप से काम करते रहेंगे. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

bank holiday

