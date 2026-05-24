बैंक जाने से पहले जान लें! 25 मई से शुरू हो रहे हफ्ते में कब-कहां बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें पूरी लिस्ट

Bank Holiday List May 2026: अगर आप अगले हफ्ते बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले छुट्टियों की तारीख जरूर चेक कर लें. बैंक ग्राहकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी बैंक विजिट पहले से प्लान करें, क्योंकि देश के कई राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं. चूंकि ये छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकती हैं. इसलिए अधिकारियों ने ग्राहकों से अपने स्थानीय बैंक ब्रांच का स्टेटस पहले ही कन्फर्म करने को कहा है. 26 मई से 28 मई 2026 के बीच कई राज्यों में त्योहारों और स्मृति दिवसों के कारण बैंक बंद रहेंगे.

कब और कहां बंद रहेंगे बैंक?

26 मई 2026:

काजी नजरुल इस्लाम की जयंती के अवसर पर त्रिपुरा और सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे.

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27 मई 2026:

ईद-उल-अजहा (बकरीद) / ईद-उज-जुहा के मौके पर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक बंद रहेंगे. इनमें त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल, नगालैंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं.

28 मई 2026:

बकरीद (ईद-उल-अजहा) के कारण त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, गोवा, बिहार और आंध्र प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे. त्योहारों के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी देशभर में बैंक बंद रहते हैं. इससे बैंक शाखाओं के गैर-कार्य दिवसों की संख्या बढ़ जाती है और नियमित बैंकिंग कार्य प्रभावित हो सकते हैं.

डिजिटल बैंकिंग सर्विस बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी

हालांकि, बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी. ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप, एटीएम और UPI सेवाओं के जरिए फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान और अन्य लेनदेन कर सकेंगे. लेकिन जिन सेवाओं के लिए बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से जाना जरूरी होता है, जैसे चेक क्लियरेंस, बड़ी नकद जमा और डिमांड ड्राफ्ट जारी करना. वे इन दिनों उपलब्ध नहीं होंगी. इसलिए ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी बैंकिंग जरूरतों की पहले से योजना बना लें और असुविधा से बचने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिक इस्तेमाल करें.