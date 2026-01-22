Bank Holidays: क्या 23 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे, कब होने वाली है हड़ताल? देखें पूरी डिटेल्स

Bank Holiday on 23 January 2026: देश में बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाए गए कैलेंडर (आरबीआई हॉलिडे कलेंडर) के अनुसार काम करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय छुट्टी, क्षेत्रीय अवकाश(छुट्टी) और RBI द्वारा अनिवार्य विशेष दिन शामिल होते हैं. बैंक आम तौर पर हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार को बंद रहते हैं, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थितियां न हों. आरबीआई के कलेंडर के अनुसार, 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को यानी सरस्वती पूजा/नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन/वीर सुरेंद्रसाई जयंती के मौके पर देश के कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे, वहीं अधिकतर शहरों में बैंक खुले रहेंगे. इसके अलावा अगले हफ्ते से बैंकों में हड़ताल की भी खबर है. आइए पूरी डिटेल्स को देखते हैं.

23 जनवरी को यहां बैंक रहेंगे बंद

23 जनवरी को बसंत पंचमी/सरस्वती पूजा है. इसके अलावा इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और वीर सुरेंद्रसाई जयंती भी है. इस खास मौके पर देश के त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बैंकों में छुट्टी रहेगी. हालांकि, इन तीन राज्यों को छोड़कर देश के बाकी शहरों और राज्यों में बैंक खुले रहेंगे.

जनवरी में आने वाली छुट्टियां

26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस है. इस खास अवसर पर पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे. 26 जनवरी के अलावा आरबीआई के अनुसार, बैंक महीने के चौथे शनिवार यानी 24 जनवरी को बंद रहेंगे. वहीं, आने वाले रविवार को बैंक बंद रहेंगे.

27 जनवरी को बैंक हड़ताल

मिली जानकारी के अनुसार, 27 जनवरी को देश भर में बैंक हड़ताल प्रस्तावित है. मतलब कि देशभर के बैंकों में बैंकिंग कामकाज लगातार 4 दिन के लिए प्रभावित हो सकते हैं. कारण साफ है क्योंकि 24 जनवरी को महीने का चौथा शनिवार है, जिसके चलते देशभर के बैंकों में छुट्टी रहेगी. 25 जनवरी को रविवार है, इसलिए देशभर में बैंक बंद रहेंगे. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को लेकर बैंकों में छुट्टी रहेगी. वहीं, 27 जनवरी को प्रस्तावित बैंक हड़ताल के चलते बैंकों में कामकाज ठप रह सकता है. आपके पास बैंकिंग कामकाज के लिए 23 जनवरी, शुक्रवार (कुछ राज्यों को छोड़कर) को आखिरी मौका है, उसके बाद सीधे 28 जनवरी को बैंकों में कामकाज होने की संभावना है.

बैंकों में हड़ताल क्यों?

आरबीआई के नियम के अनुसार, बैंकों में अभी महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है. बैंक यूनियन की मांग है कि हर शनिवार और रविवार को बैंक को बंद रखा जाए. इसी मांग के साथ बैंक यूनियन ने 27 तारीख को हड़ताल का आवाहन किया है. बैंक यूनियन की दलील है कि मार्च 2024 में वेतन संशोधन समझौते के दौरान भारतीय बैंक संघ (IBA) के साथ इस मांग पर सहमति बनी थी, लेकिन इसे लागू करने के लिए अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है.

छुट्टी के दौरान इन सुविधाओं का लाभ

बैंकों में छुट्टी के बाद भी आप कई सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं. जी हां, बैंकों में छुट्टियों के दौरान भी, आप बुनियादी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होते हैं. एटीएम से कैश निकालने के लिए सप्ताह में 7 दिन सुविधा उपलब्ध होती है. कई जगहों पर आप इनके जरिए कैश में पैसे जमा भी कर सकते हैं. वहीं, मोबाइल एप्लिकेशन और इंटरनेट बैंकिंग आपको फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, बैलेंस की जानकारी और अन्य जैसे लेनदेन करने में मदद करती हैं. UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) की सेवाएं भी जारी रहती हैं. इसके जरिए आप पैसों का लेनदेन, खरीदारी, बिक्री कर सकते हैं. NEFT (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) जैसी सुविधाएं भी अधिकांश दिनों में चालू रहती हैं, जिससे बिना किसी रुकावट के पैसे का लेन-देन संभव हो पाता है. बैंकों में छुट्टी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.