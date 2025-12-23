नए साल में जेब में बचेंगे ज्यादा नोट, RBI के फैसले से सस्ता होगा होम-कार लोन, घटेगी आपकी EMI ! जानिए कब होगा ऐलान

Advertisement
साल 2026 के आने में चंद दिन बचे है. नए साल के साथ ही आपको कई तोहफे मिलने वाले हैं. ज्यादा पैसे आपकी जेब में बचने वाले हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ऐसा ऐलान हो सकता है, जिसके बाद आपके होम लोन, कार लोन की ईएमआई कम हो सकती है.

Dec 23, 2025
RBI Repo Rate Cut: साल 2026 के आने में चंद दिन बचे है. नए साल के साथ ही आपको कई तोहफे मिलने वाले हैं. ज्यादा पैसे आपकी जेब में बचने वाले हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ऐसा ऐलान हो सकता है, जिसके बाद आपके होम लोन, कार लोन की ईएमआई कम हो सकती है. EMI घटेंगे तो आपकी सेविंग बढ़ेगी.  दरअसल रिजर्व बैंक एक बार फिर से रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर सकता है .  
 
आरबीआई का रेपो रेट पर ऐलान संभव  

रिजर्व बैंक ऑफ इडिया ब्याज दरों में एक बार फिर राहत दे सकता है. आरबीआई की ओर से फरवरी में होने वाले मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट में कटौती का ऐलान हो सकता है. माना जा रहा है कि रेपो रेट में एक बार फिर से 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हो सकती है. साल 2025 में आरबीाई की ओर से रेपो रेट में कटौती संभाव है. अगर ऐसा होता है तो ब्याज दर घटकर 5% हो जाएगा. 

कब हो सकता है ऐलान  

 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि रिजर्व बैंक 4, 5 और 6 फरवरी 2026 को होने वाली MPC बैठक में ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर सकता है. माना जा रहा है कि साल 2026 के शुरुआत में आरबीआई 25 bps की एक और दर कटौती कर सकता है. महंगाई के स्थिर रहने और कीमतों पर दबाव कम होने की वजह से रिजर्व बैंक से राहत दे सकता है.  अगर ऐसा होता है तो लोगों के लिए बैंक का लोन सस्ता हो जाएगा. ईएमआई भी कम हो जाएगी, सेविंग बढ़ेगी, हालांकि ब्याज दरों में कटौती से बैंकों की ओर से एफडी की दरों में भी कटौती की जा सकती है.  ऐसा होने से लोगों के पास अधिक पैसे बचेंगे, जिससे उनमें खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी. खपत बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमी को बल मिलेगा.  

 

