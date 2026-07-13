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₹4355 करोड़ के घोटाले से हुआ था बदनाम,फिर बदला बैंक का नाम, अब बैंक मर्जर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाई हरी झंडी, खाताधारकों के लिए क्या बदलेगा?

कभी बैंकिंग घोटाले को लेकर चर्चा में आए पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) के विलय को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने PMC Bank के Unity Small Finance Bank (USFB) में विलय के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. बैंक के मर्जर को लेकर जमाधा

Written ByBavita Jha
Published: Jul 13, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:58 PM IST
₹4355 करोड़ के घोटाले से हुआ था बदनाम,फिर बदला बैंक का नाम, अब बैंक मर्जर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाई हरी झंडी, खाताधारकों के लिए क्या बदलेगा?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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