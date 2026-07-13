/₹4355 करोड़ के घोटाले से हुआ था बदनाम,फिर बदला बैंक का नाम, अब बैंक मर्जर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाई हरी झंडी, खाताधारकों के लिए क्या बदलेगा?

Bank Merger: कभी बैंकिंग घोटाले को लेकर चर्चा में आए पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) के विलय को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने PMC Bank के Unity Small Finance Bank (USFB) में विलय के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. बैंक के मर्जर को लेकर जमाधारकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
रिजर्व बैंक ने कोर्ट के सामने दलील दी थी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक की नेटवर्थ 6000 करोड़ रुपये निगेटिव हो चुकी है. बैंक को बचाने के लिए और खाताधारकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक का विलय करना जरूरी था. कोर्ट ने रिजर्व बैंक के फैसले को सही ठहराया है.
1983 में शुरू हुए बैंक में सब ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2003 में बैंक में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ. बैंक पर आरोप लगे कि उसने HDIL कंपनी को बिना पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा के नियमों की अनदेखी करते हुए 4,355 करोड़ रुपये का लोन दिया. बैंक पर ये गलती भारी पड़ी और RBI ने अपनी जांच में बैंक की ओर से रिकॉर्ड में की गई हेराफेरी को पकड़ लिया.
जांच में पकड़े जाने के बाद साल 2019 में RBI ने बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया. ग्राहकों को सिर्फ 1000 रुपये तक निकालने की छूट दी गई. हालांकि धीरे-धीरे निकासी की सीमा को बढ़ाकर 50 हजार तक किया गया. बैंक की धोखाधड़ी की वजह से 10 लाख से अधिक खाताधारकों का पैसा बैंक में फंस गया. देशभर में PMC बैंक के खाताधारकों का गुस्सा फूटा, जगह-जगह प्रदर्शन हुए.
बैंक के पास पैसा बचा नहीं था. खाताधारकों के हितों को देखते हुए मर्जर का फैसला लिया गया. साल 2021 में Unity Small Finance Bank ने विलय की इच्छा जाहिर की. यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से पीएनसी बैंक में करीब 1100 करोड़ की पूंजी भी डाली गई. रिजर्व बैंक की ओर से पीएमसी बैंक को स्मॉल यूनिट फाइनेंस बैंक में मर्ज करने का ड्राफ्ट जारी किया . साल 2022 में रिजर्व बैंक के मसौदे को केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी. जिसके बाद पीएमसी बैंक को यूनिटी स्मॉल बैंक में मर्ज कर दिया गया.
बैंक के मर्जर के बाद ग्राहकों की जमापूंजी लौटाने के नियम से नाराज होकर कुछ ग्राहकों ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. दरअसल मर्जर के तहत पीएमसी के खाते में जमा 5 लाख से अधिक की रकम का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किए जाने का फैसला किया गया. किस्तों में पेमेंट करने की य़ोजना बनाई गई. भुगतान की इस प्रक्रिया से नाराज होकर कुछ खाताधारकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया . रिजर्व बैंक डेटा के मुताबिक अब तक 84 फीसदी से अधिक खाताधारकों को पूरी रकम मिल चुकी है. अब तक 4852.33 करोड़ रुपये लौटाए जा चुके हैं. बाकी ग्राहकों को भी चरणबद्ध तरीके से रकम लौटाने की योजना पर काम किया जा रहा है.
खाताधारकों के लिए क्या बदलेगा?
कोर्ट ने विलय को सही ठहराते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, यानी बैंक का मर्जर बना रहेगा और पीएमसी बैंक स्मॉल यूनिट फाइनेंस बैंक का ही हिस्सा बना रहेगा. इस फैसले से खाताधारकों पर कोई असर नहीं होने वाला है. बैंक जमा से लेकर लोन तक सब पहले ही तरह की बना रहेगा. जिनका पैसा अभी नहीं है, तय नियम के तहत उन्हें लौटाए जा रहे हैं.