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बैंक ऑफ बड़ौदा का डेटा लीक होने का दावा, हैकर ने बैंक अकाउंट, ATM, आधार, UPI की डिटेल डार्क वेब किया शेयर

Bank of Baroda Data Leak: बैंक ऑफ बड़ौदा के संवेदनशील डेटा लीक होने की जानकारी आ रही है. दावा किया जा रहा है कि बैंक खाते, ATM, UPI , आधार , लोन आदि से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक कर दी गई है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 27, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:31 PM IST
बैंक ऑफ बड़ौदा का डेटा लीक होने का दावा, हैकर ने बैंक अकाउंट, ATM, आधार, UPI की डिटेल डार्क वेब किया शेयर

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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