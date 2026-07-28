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बैंक ऑफ बड़ौदा का डेटा लीक, स्टाफ के ईमेल से हुई हैंकिग...आपके अकाउंट में पड़े पैसों पर क्या असर? बैंक ने सब बताया

BOB Data Leak: बैंक ऑफ इंडिया डेटा लीक मामले में बैंक का बयान सामने आया है. बैंक ने लीक की बात मान ली है. अगर आपका खाता भी बैंक अकाउंट में है, तो आपको फौरन ये काम करना चाहिए .

Written ByBavita Jha
Published: Jul 28, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:39 PM IST
बैंक ऑफ बड़ौदा का डेटा लीक, स्टाफ के ईमेल से हुई हैंकिग...आपके अकाउंट में पड़े पैसों पर क्या असर? बैंक ने सब बताया

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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