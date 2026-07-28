/बैंक ऑफ बड़ौदा का डेटा लीक, स्टाफ के ईमेल से हुई हैंकिग...आपके अकाउंट में पड़े पैसों पर क्या असर? बैंक ने सब बताया

Bank of Baroda Data Leak: सरकारी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के 1TB डेटा लीक मामले में बैंक की ओर से पहली बार बात की गई है. कल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया गया कि Bank of Baroda का बैंक डेटा लीक हो गया है. बैंक सेविंग अकाउंट, आधार, पैन, लोन आदि की जानकारी डार्क वेब पर लीक हो गया है. बैंक ने आधिकारिक बयान जारी कर इस डेटा लीक पर बात की है.
बैंक ऑफ बड़ौदा ने माना कि बैंक के ही एक कर्मचारी के ईमेल अकाउंट को हैक करने की वजह से साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी ये घटना सामने आई है. हैकर्स की पहुंच बैंक के कुछ डेटा तक हो गई है. हालांकि बैंक ने इस बात से साफ इनकार किया है कि बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम यानी CBS से कोई छेड़खानी हुई है.
बैंक ऑफ बड़ौदा का Core Banking System पूरी तरह सुरक्षित है. बैंक ने कहा है कि उन्होंने पूरे मामले की फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है. बैंक ने हैकिंग की इस कोशिश की जानकारी सभी जरूरी एजेंसियों तक पहुंचा दी है. इस घटने के बाद बैंक ने साइबर इंश्योरेंस के तहत क्लेम की भी सूचना दी. बैंक के पास 750 करोड़ रुपये का साइबर इंश्योरेंस है. बैंक ने कहा है कि उसकी बैंकिंग सिस्टम बेहद मजबूत है और जैसे ही घटना की जानकारी मिली, फौरन ही एक्शन लिया गया है.
बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक बयान में दावा किया है कि कोर बैंकिंग सिस्टम हैकर्स की पहुंच से दूर है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है. यानी बैंक के खाताधारकों का अकाउंट पर इस हैकिंग से कोई असर नहीं हुआ है. खाताधारकों का अकाउंट, उनका बैंकिंग ऑपरेशन पूरी तरह से सुरक्षित है. हालांकि बैंक की ओर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि हैकिंग की ये घटना कब हुई, जिस अधिकारी के ईमेल के जरिए हैकिंग की गई, वो किस पद पर था. किस तरह का डेटा लीक हुआ है आदि. वहीं हैकर का दावा है कि खाताधारकों की पर्सनल और संवेदनशील जानकारी डार्क वेब पर लीक की गई है.
हैकर्स ने दावा किया था कि उसके पास बैंक के खाताधारकों का नाम, पता, आधार, लोन आदि की पूरी डिटेल हैं. ऐसे में अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, तो बेहतर है कि किसी भी फर्जीवाड़े से बचने के लिए फौरन ही नेट बैंकिंग का पासवर्ड बदले. UPI, ATM का पिन बदल दें. आधार बायोमेट्रिक लॉक करवाए. किसी भी सदिग्ध कॉल या लिंक पर प्रतिक्रिया ना दे. किसी से भी अपना OTP साझा ना करें. SMS या ईमेल ट्रांजैक्शन अलर्ट सक्रिय रखें.