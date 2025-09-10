Bank of Baroda MCLR Rate: बैंक ऑफ बड़ौदा ने MCLR घटाकर ग्राहकों को दिया तोहफा, जानें EMI पर क्या होगा इसका असर?
Bank of Baroda MCLR Rate: बैंक ऑफ बड़ौदा ने MCLR घटाकर ग्राहकों को दिया तोहफा, जानें EMI पर क्या होगा इसका असर?

फेस्टिव सीजन से पहले ग्राहकों को राहत देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने अपनी MCLR (Marginal Cost of Funds Based Lending Rate) को रिवाइज करने का ऐलान किया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 07:36 PM IST
Bank of Baroda MCLR Rate: फेस्टिव सीजन से पहले ग्राहकों को राहत देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने अपनी MCLR (Marginal Cost of Funds Based Lending Rate) को रिवाइज करने का ऐलान किया है. 12 सितंबर से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) को 10 बेसिस पॉइंट घटाकर 7.85% कर दिया है.

कबसे लागू होंगी नई दरें?

बता दें, ये नई दरें 12 सितंबर 2025 से लागू होंगी. नई दरें लागू होने का सीधा असर होम लोन, कार लोन और फ्लोटिंग रेट लोन लेने वाले यूजर्स पर पड़ेगा.

किन्हें मिलेगा फायदा

बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ टेन्योर के लिए ब्याज दरों को घटाया है, वहीं, कुछ टेन्योर पर दरें पहले के जैसे ही रहेंगी. MCLR में कटौती के बाद  इसका फायदा उनको होगा जिन्होंने शॉर्ट-टर्म यानी कम समय के लिए लोन लिया हुआ है.

क्या होता है MCLR?

MCLR वो न्यूनतम ब्याज दर होती है जिसके नीचे बैंक लोन नहीं दे सकते. MCLR को अप्रैल 2016 में बेस रेट सिस्टम की जगह लागू किया गया था. ताकि RBI की ब्याज दरों में बदलाव का असर सीधे और तेजी से ग्राहकों तक पहुंचे सके. अगर कोई भी बैंक MCLR को घटाता है तो फ्लोटिंग रेट वाले लोन की EMI भी कम हो जाती है, जिससे लोन लेना सस्ता हो जाता है.

बता दें, इससे पहले देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी (HDFC) बैंक ने अपने ग्राहकों को राहत देने का ऐलान किया था. बैंक ने MCLR (Marginal Cost of Funds-based Lending Rates) को चुनिंदा टेन्योर पर 5 बेसिस प्वाइंट (0.05%) तक घटाया था.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

