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इस सरकारी बैंक के प्रॉफ‍िट में 72% की ग‍िरावट, क्‍या है वो कंट्रोवर्सी? ज‍िससे बढ़ गया बैंक पर दबाव

Bank of Baroda NMC Issue: बैंक ऑफ बड़ौदा का फाइनेंश‍ियल ईयर 2026-27 की पहली तिमाही (Q1) में नेट प्रॉफ‍िट 72 फीसदी घटकर 1,278 करोड़ रुपये रह गया. पिछले साल बैंक ने इसी तिमाही में 4,541 करोड़ का भारी-भरकम मुनाफा कमाया था.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 25, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:56 PM IST
इस सरकारी बैंक के प्रॉफ‍िट में 72% की ग‍िरावट, क्‍या है वो कंट्रोवर्सी? ज‍िससे बढ़ गया बैंक पर दबाव
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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