Bank of Baroda Q1 Result: जून तिमाही के नतीजों में देश के अधिकतर बैंकों की प्रॉफिट में उछाल देखा गया है. लेकिन इस सबके बीच देश का एक दिग्गज सरकारी बैंक ऐसा है, जिसके प्रॉफिट में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है. जी हां, बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) का वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1) में नेट प्रॉफिट 72 फीसदी घटकर 1,278 करोड़ रुपये रह गया. पिछले साल बैंक ने इसी तिमाही में 4,541 करोड़ रुपये का भारी-भरकम मुनाफा कमाया था. बैंक के प्रॉफिट में गिरावट संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की NMC हेल्थ से जुड़े 5,700 करोड़ के समझौते के बाद देखी जा रही है. दरअसल, बैंक ने अदालत से बाहर किये गए समझौते (Out-of-Court Settlement) का असर अपने खातों में दर्ज किया है.
मुनाफा घटने के बावजूद बैंक की अहम कमाई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. जून तिमाही में NII 9.5 फीसदी बढ़कर 12,524 करोड़ रुपये रही. पिछले साल की समान अवधि में यह 11,435 करोड़ रुपये थी. इससे साफ है कि बैंक का कोर बैंकिंग बिजनेस मजबूत हुआ है.
इसके अलावा बैंक की एसेट क्वालिटी में भी पहले के मुकाबले सुधार देखा गया. जून तिमाही में नेट एनपीए (NNPA) घटकर 0.5 फीसदी रह गया, जो कि एक साल पहले 0.6 फीसदी पर था. वहीं, ग्रॉस एनपीए (GNPA) भी 2.24 फीसदी से घटकर 1.99 फीसदी पर आ गया है. इस आकंड़े से यह साफ है कि बैंक ने पिछले एक साल के दौरान बैड लोन पर कंट्रोल किया है.
बैंक का कुल ग्लोबल एडवांस (लोन) 17.4 प्रतिशत बढ़कर 14.16 लाख करोड़ पर पहुंच गया, जबकि जमा (Deposits) 13.8 फीसदी बढ़कर 16.33 लाख करोड़ हो गया. हालांकि, बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो घटकर 16.31 प्रतिशत रह गया, जो कि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 17.61 फीसदी था. इससे बैंक की कैपिटल में कुछ कमी जरूर आई है.
NMC हेल्थ यूएई की सबसे बड़ी प्राइवेट हेल्थकेयर कंपनियों में से एक थी. कंपनी के कई देशों में अस्पताल, क्लीनिक और मेडिकल सेंटर थे और यह लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी. 2020 में NMC पर अपनी असर वित्तीय स्थिति छिपाने का आरोप लगा. जांच में सामने आया कि कंपनी ने अरबों डॉलर का लोन अपने अकाउंट में नहीं दिखाया. इसके बाद कंपनी वित्तीय संकट में फंस गई और दिवालियापन जैसी स्थिति बन गई.
NMC हेल्थ को कई बैंकों ने बड़ा लोन दिया था. जब कंपनी की वित्तीय गड़बड़ियां सामने आईं तो बैंकों के लिए अपने पैसे की वसूली मुश्किल हो गई. बैंक ऑफ बड़ौदा का भी कंपनी पर बड़ा एक्सपोजर था. मामले को लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया में रखने के बजाय बैंक ऑफ बड़ौदा ने NMC हेल्थ के ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटर (Joint Administrators) के साथ 5,700 करोड़ का आउट-ऑफ -कोर्ट सेटलमेंट कर लिया. यानी बैंक ने विवाद खत्म करने और बकाया राशि की वसूली के लिए समझौता कर लिया.