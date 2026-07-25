Bank of Baroda Q1 Result: जून ति‍माही के नतीजों में देश के अध‍िकतर बैंकों की प्रॉफ‍िट में उछाल देखा गया है. लेक‍िन इस सबके बीच देश का एक द‍िग्‍गज सरकारी बैंक ऐसा है, ज‍िसके प्रॉफ‍िट में जबरदस्‍त ग‍िरावट देखी जा रही है. जी हां, बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) का वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1) में नेट प्रॉफ‍िट 72 फीसदी घटकर 1,278 करोड़ रुपये रह गया. पिछले साल बैंक ने इसी तिमाही में 4,541 करोड़ रुपये का भारी-भरकम मुनाफा कमाया था. बैंक के प्रॉफ‍िट में गिरावट संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की NMC हेल्थ से जुड़े 5,700 करोड़ के समझौते के बाद देखी जा रही है. दरअसल, बैंक ने अदालत से बाहर क‍िये गए समझौते (Out-of-Court Settlement) का असर अपने खातों में दर्ज क‍िया है.