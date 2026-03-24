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सरकारी बैंक के स‍िस्‍टम में ग्‍ल‍िच, लोन कस्‍टमर्स से कटी ज्‍यादा EMI, ड‍िफॉल्‍टर हुए कस्‍टमर

Bank of Baroda: बैंक ऑफ बड़ौदा में प‍िछले द‍िनों चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बैंक के स‍िस्‍टम में खामी की वजह से ग्राहकों के सेव‍िंग अकाउंट से ईएमआई के ज्‍यादा पैसे कट गए. इतना ही नहीं कई ग्राहकों के स‍िब‍िल स्‍कोर पर भी इससे असर पड़ा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:14 AM IST
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सरकारी बैंक के स‍िस्‍टम में ग्‍ल‍िच, लोन कस्‍टमर्स से कटी ज्‍यादा EMI, ड‍िफॉल्‍टर हुए कस्‍टमर

Bank of Baroda System Glitch: देश के एक बड़े सरकारी बैंक में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है. बैंक के इस टेक्‍न‍िकल ग्‍ल‍िच से कस्‍टमर परेशान हैं. पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के द‍िग्‍गज बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) स‍िस्‍टम में गड़बड़ी से होम लोन और दूसरे तरह के लोन लेने वाले कस्‍टमर परेशान हैं. जी हां, हुआ यूं क‍ि बैंक ने अपने यहां से लोन लेने वालों के अकाउंट से तय ईएमआई से ज्‍यादा रकम काटनी शुरू कर दी. हुआ यूं क‍ि मार्च 2026 में बैंक ने गलती से कुछ खातों पर ज्‍यादा ब्याज दर लगाना शुरू कर द‍िया. इसके बाद ग्राहकों के बैंक अकाउंट से तय ईएमआई (EMI) से ज्‍यादा पैसा कटना शुरू हो गया.

इस गड़बड़ी का असर केवल ज्‍यादा ब्‍याज लेने पर नहीं देखा गया बल्‍क‍ि कुछ मामलों में बैंक ने कम ब्याज भी ल‍िया, इससे भी लोगों की उलझन बढ़ गई. बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा की तरु से अपनी गलती मानकर सुधार क‍िया गया. लेकिन इस गड़बड़ी से कुछ ग्राहकों के बीच खलबली मच गई. इससे कई लोगों के क्रेडिट स्‍कोर पर भी असर पड़ा है.

क्या हुई गड़बड़ी?

ज‍िन ग्राहकों को इस तरह की द‍िक्‍कत हुई उन्‍होंने बताया क‍ि बैंक के सिस्टम ने मार्च में लोन पर गलत ब्याज दर कैलकुलेट कर ली. इसका नतीजा यह हुआ कि तय ईएमआई (EMI) से ज्‍यादा पैसा अकाउंट से काट ल‍िया गया. हालांक‍ि, कुछ मामलों में ब्याज कम भी ल‍िया गया. कुछ ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं था क‍ि बढ़ी हुई ईएमआई (EMI) कवर हो सके तो बैंक ने उनके अकाउंट को 'ओवरड्यू' या डिफॉल्ट मार्क कर दिया. इससे क्रेडिट ब्यूरो को ऑटोमेटथ्‍क अलर्ट चला गया और कस्‍टर के क्रेडिट स्कोर पर इसका असर पड़ा.

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शेयर करने अपना अनुभव

पुणे की रहने वाली न‍िशा म‍ित्‍तल ने अपने अनुभव एक्‍स पर शेयर करते हुए ल‍िखा क‍ि मेरी रेगुलर ईएमआई 98,953 रुपये है. लेक‍िन बैंक की तरफ से अचानक 57,290 रुपये की अत‍िर‍िक्‍त ड‍िमांड की जाने लगी. जब उन्‍होंने अपना सेव‍िंग अकाउंट चेक क‍िया तो उनके अकाउंट से 3,998 रुपये ऑटोमेट‍िक कट गए. इसकी जानकारी भी बैंक की तरफ से उनको नहीं दी गई. बाकी के 53,292 रुपये का ओवरड्यू शो होने लगा ओर क्रेड‍िट ब्‍यूरो को इसकी र‍िपोर्ट कर दी गई. इससे उनके क्रेड‍िट स्‍कोर पर गलत असर पड़ा है. प‍िछले कुछ द‍िनों में सोशल मीड‍िया पर इस मामले से पीड़‍ित लोगों ने सोशल मीडिया अपनी श‍िकायत की और कहा क‍ि बैंक की तरफ से सॉल्‍यूशन नहीं म‍िल रहा.

बैंक ऑफ बड़ौदा का जवाब

बैंक ऑफ बड़ौदा के स्‍पोक्‍सपर्सन ने पुष्‍ट‍ि करते हुए कहा क‍ि यह समस्‍या पकड़ में आई है. उन्होंने कहा, कुछ खातों में गलत ब्‍याज दर लगा दी गई. इसका असर यह हुआ क‍ि ज्‍यादा पैसा काट ल‍िया गया. जि‍न खातों से ज्‍यादा पैसा कटा है, वहां र‍िफंड प्रोसेस कर दिया गया है. कुछ खातों से कम ब्‍याज काट ल‍िया गया, वहां अंतर वाली राश‍ि को बाद में काट ल‍िया गया. उन्‍होंने बताया क‍ि सभी एडजेस्‍टमेंट बैंक की लोन को लेकर मूल शर्तों के अनुरूप ही क‍िया गया.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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