जापान का एक फैसला...और धड़ाम हो गया सोना-चांदी, एक ही झटके में टूटकर इतना रह गया रेट

Silver Price Today: बैंक ऑफ जापान ने बढ़ती महंगाई दर को काबू में करने के लिए ब्याज दर बढ़ाने का फैसला किया तो इसका असर सोने और चांदी की कीमत पर देखा गया. शुक्रवार सुबह सोने और चांदी के रेट में गिरावट देखी जा रही है.
Gold Price Today: पिछले दिनों अमेरिका और भारत के रिजर्व बैंकों ने जब ब्याज दर को कम किया तो सोने की कीमत में तेजी देखी गई. लेकिन अब हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार सुबह घरेलू वायदा बाजार (MCX) में सोने की कीमत में गिरावट देखी गई. सोने की कीमत में गिरावट का कारण बैंक ऑफ जापान (BoJ) की तरफ से ब्याज दर बढ़ाना है. इसके बाद निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है. गोल्ड में कई सत्र से चल रही तेजी का सिलसिला इसके साथ ही थम गया है. एमसीएक्स (MCX) पर फरवरी डिलीवरी वाला गोल्ड 0.56 प्रतिशत गिरकर 1,33,772 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया.
मार्च डिलीवरी वाली चांदी भी टूटी
इसके अलावा शुरुआती कारोबार में चांदी की कीमत में भी गिरावट दिखी और मार्च डिलीवरी वाली चांदी 0.26 प्रतिशत टूटकर 2.03 लाख रुपये प्रति किलो पर ट्रेंड करते नजर आई. हालांकि बाद में इसकी कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली. कीमती धातुओं की कीमत में यह गिरावट तब आई, जब बैंक ऑफ जापान (BoJ) ने अपनी प्रमुख ब्याज दर को 0.75 प्रतिशत बढ़ा दिया है. यह सितंबर 1995 के बाद ब्याज दर का पिछले 30 साल में सबसे हाई लेवल है.
निवेशकों ने शुरू की प्रॉफिट बुकिंग
हालांकि, बाजार को इस फैसले का पहले से अंदाजा था, फिर भी निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग की. इस फैसले से इंटरनेशनल मार्केट पर असर पड़ा और इसका असर सोने-चांदी जैसी कीमती धातुओं के रेट पर देखा गया. अमेरिका से आई महंगाई की रिपोर्ट ने भी सोने की कीमत को नीचे खींचा है. नवंबर में अमेरिका में महंगाई दर 2.7 प्रतिशत रही, जबकि जानकारों को इसके 3.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद थी. आमतौर पर सोने को महंगाई से बचाव का साधन माना जाता है, लेकिन जब महंगाई कम होती है तो सोने की मांग घट जाती है और कीमत पर दबाव पड़ता है.
इन कारणों से भी टूटा सोना-चांदी
इसके अलावा अमेरिकी डॉलर भी थोड़ा मजबूत हुआ. डॉलर इंडेक्स में 0.10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और वह एक हफ्ते के हाई लेवल के करीब पहुंच गया. जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे देशों के लोगों के लिए सोना खरीदना महंगा पड़ता है, जिससे इसकी मांग कम हो जाती है. जानकारों का कहना है कि केंद्रीय बैंकों के फैसले, अमेरिका की कम महंगाई और मजबूत डॉलर इन सभी कारणों ने मिलकर शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी की कीमत को नीचे की तरफ धकेल दिया है.
स्पॉट मार्केट में सोने-चांदी का हाल
शुक्रवार (19 दिसंबर) को स्पॉट मार्केट सोने-चांदी की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली. बैंक ऑफ जापान की तरफ से ब्याज में बड़ा इजाफा किये जाने के बाद चांदी में करीब 1000 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखी गई. https://ibjarates.com के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना गिरकर 132394 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इसके अलावा 23 कैरेट वाला गोल्ड 131864 रुपये और 22 कैरेट वाला सोना टूटकर 121273 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. चांदी की कीमत गुरुवार के 201250 रुपये से गिरकर 200336 रुपये पर खुली.