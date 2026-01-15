NSE Holidays : आज दिल्ली में बैंक खुले, लेकिन बंद है शेयर बाजार, क्यों नहीं हो रही ट्रेडिंग, जनवरी में कब-कब रहेगी छुट्टी?

Stock Market Close: स्टॉक मार्केट में आज कारोबार नहीं होगा. BSE-NSE में आज कोई ट्रेडिंग नहीं होगी. 15 जनवरी को बीएसई और एनएसई पर ट्रेडिंग नहीं होगी. 15 जनवरी, गुरुवार को महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है.
Share Market and Bank Holiday: स्टॉक मार्केट में आज कारोबार नहीं होगा. BSE-NSE में आज कोई ट्रेडिंग नहीं होगी. 15 जनवरी को बीएसई और एनएसई पर ट्रेडिंग नहीं होगी. 15 जनवरी, गुरुवार को महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है. जिसके चलते 15 जनवरी को बीएसई (BSE) और एनएसई (NSE) दोनों की छुट्टी रखी गई है. शेयर बाजार बंद रखे गए हैं.
शेयर बाजार आज बंद
शेयर बाजार को आज बंद रखा गया है. शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं हो रही है. इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स में रीद-फरोख्त नहीं हो रहा है. शेयर बाजार में आज की छुट्टी के चलते Bharat Coking Coal IPO की लिस्टिंग टाल दी गई. अब ये लिस्टिंग 19 जनवरी को होगी. कल 16 जनवरी को बाजार खुलने के बाद फिर दो दिन 17 और 18 जनवरी को साप्ताहिक छुट्टी के चलते बंद रहेंगे. 15 जनवरी के जनवरी में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेगा.
आज बैंक खुले हैं या बंद ?
आज देश के कुछ शहरों में बैंक खुले हैं, जबकि कई शहरों में बैंकों को मकर संक्रांति, पोंगल के चलते बैंकों की सार्वजनिक छुट्टी है. RBI की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक 15 जनवरी को कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में बैंकों की छुट्टी है. जबकि दिल्ली, लखनऊ, पटना , रांची समेत देश के अधिकांश शहरों में बैंकों में सामान्य दिन की तरह कामकाज होगा.
जनवरी में कब-कब बैंक बंद