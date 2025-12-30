Advertisement
Bank NPA: प‍िछले कुछ सालों में बैंकों के एनपीए और बैड लोन में तेजी से ग‍िरावट आई है. यह सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे प‍िछले कई साल में क‍िये गए सुधार और सरकार की मेहनत का नतीजा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 30, 2025, 08:14 AM IST
Bank Profit Report: भारतीय बैंक‍िंग सेक्‍टर लगातार मजबूत बना हुआ है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की हाल‍िया र‍िपोर्ट में इसको लेकर खुलासा हुआ है. आरबीआई (RBI) की नई र‍िपोर्ट 'ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंक‍िंग इन इंडिया 2024-25' में बताया गया क‍ि बैंक पिछले साल के मुकाबले लगातार और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. बैंकों की बैलेंस शीट तेजी से बढ़ रही है और प्रॉफ‍िट लगातार सातवें साल बढ़ा है. इसके अलावा बैड लोन (NPA) घटकर प‍िछले कई साल के न‍िचले लेवल पर पहुंच गया.

लोन के ल‍िए बाजार पर न‍िर्भरता कम हुई

साल 2024-25 में बैंक‍िंग सिस्टम की कुल बैलेंस शीट 11.2% बढ़कर 312.2 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई. बैंकों में डिपॉजिट 11.1% और लोन 11.5% बढ़ा है. उधार लेना महज 7% बढ़ा, यानी अध‍िकतर बैंक अपनी जमा से ही लोन दे रहे हैं और उनकी बाजार पर न‍िर्भरता काफी कम है. इसके अलावा इनवेस्‍टमेंट भी 9.2% बढ़ गया है. बैंकों का नेट प्रॉफ‍िट 14.7% बढ़कर 4.01 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंच गया.

प्रॉफ‍िट बढ़ने की रफ्तार धीमी रही
रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) 1.4% और रिटर्न ऑन इक्‍व‍िटी (RoE) 13.5% रहा. हालांकि, पिछले साल के मुकाबले प्रॉफ‍िट बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी रही क्‍योंक‍ि जमा पर ब्याज और खर्च बढ़ गए हैं. नेट इंटरेस्ट मार्ज‍िन 3.3% से घटकर 3.1% रह गया. एसेट क्‍वाल‍िटी में जबरदस्त सुधार हुआ है. ग्रॉस एनपीए (NPA) 10.2% घटकर 4.32 लाख करोड़ रुपये रह गया. ग्रॉस एनपीए (NPA) रेश्‍यो 2.7% से घटकर 2.2% (मार्च 2025) और फिर 2.1% (सितंबर 2025) पर पहुंच गया. यह कई दशक का सबसे निचला लेवल है.

पुराने बैड लोन से 67693 करोड़ की र‍िकवरी
आरबीआई (RBI) की तरफ से कहा गया क‍ि मजबूत बैलेंस शीट, अच्‍छा प्रॉफ‍िट, सुधरती एसेट क्‍वाल‍िटी और ज्यादा कैपिटल बफर से बैंक‍िंग सेक्टर लचीला बना हुआ है. साल 2024-25 में एनपीए (NPA) की कमी का 42.8% हिस्सा रिकवरी और अपग्रेडेशन (खराब लोन अच्छे में बदलना) से आया है. बैंक पुराने बैड लोन से 67,693 करोड़ रुपये की र‍िकवरी कर पाए हैं और 50,000 करोड़ से ज्यादा के अकाउंट्स अपग्रेड हो गए. बैंकों की हालत में यह सुधार अचानक नहीं हुआ बल्‍क‍ि इसके पीछे कई ठोस कारण हैं.

लिख-ऑफ (Write-offs) की अहम भूमिका
एनपीए कम होने और बैंकों की हालत में सुधार के ल‍िए बड़े पैमाने पर पुराने NPA को लिख-ऑफ किया गया. साल 2024-25 में 1.58 लाख करोड़ रुपये के लोन लिख-ऑफ हुए. यह बैलेंस शीट से बैड लोन हटाने का सबसे बड़ा तरीका रहा. इससे NPA का रेश‍ियो तेजी से नीचे आया है.

नए बैड लोन (स्लिपेज) में गिरावट
स्लिपेज रेशियो (नए NPAs का रेश्‍यो) पांचवें साल गिरकर 1.4% पर पहुंच गया. इसका मतलब बैंक अब नए लोन देने में पहले के मुकाबले ज्‍यादा सतर्कता बरत रहे हैं. रिटेल लोन (होम, एजुकेशन और क्रेडिट कार्ड) में एसेट क्‍वाल‍िटी बेहतर हुई है. इससे नए बैड लोन कम बने.

प्रॉफिट और ज्यादा प्रोविजनिंग
बैंकों का प्रॉफ‍िट प‍िछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रहा है. यह 14.7% बढ़कर 4.01 लाख करोड़ रुपये हो गय. इससे बैंक ज्यादा प्रोविजन (बफर) रख पा रहे हैं. नेट एनपीए (NPA) महज 0.5% रह गया क्योंकि प्रोविजनिंग मजबूत हुई है. आपको बता दें साल 2015 से शुरू हुई एसेट क्‍वाल‍िटी र‍िव्‍यू ((AQR), इनसॉल्‍वेंसी एंड बैंकरप्‍सी कोड (IBC), PCA फ्रेमवर्क, स्पेशल रिकवरी ब्रांच और ई-ऑक्शन जैसी सुधार का असर दिख रहा है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

BankRBI

