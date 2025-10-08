Advertisement
एक और बैंक पर लग गया ताला, RBI के फैसले से खाते में जमा अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं लोग, हजारों बैंक अकाउंट सीज

BANK Licence Cancel: एक और बैंक का शटर गिर गया, बैंक पर ताला लगा दिया गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर उसकी बैंकिंग सेवा को समाप्त कर दिया है. बैंक का लाइसेंस रद्द होने के साथ ही खाताधारकों की मुश्किल बढ़ गई है. बैंकों में उनके पैसे अटक गए हैं.

Oct 08, 2025
Bank Shutdown: एक और बैंक का शटर गिर गया, बैंक पर ताला लगा दिया गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर उसकी बैंकिंग सेवा को समाप्त कर दिया है. बैंक का लाइसेंस रद्द होने के साथ ही खाताधारकों की मुश्किल बढ़ गई है. बैंकों में उनके पैसे अटक गए हैं. वो अपने ही खाते से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के सतारा स्थित जीजामाता महिला सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया. 

बैंक का लाइसेंस रद्द  

आरबीआई ने मंगलवार को जीजामाता महिला सहकारी बैंक, सतारा (महाराष्ट्र) का लाइसेंस रद्द कर दिया. पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना न होने की वजह से आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया. बैंक के पास इतने भी फंड नहीं है कि वो अपने मौजूदा ग्राहकों को भुगतान कर सके. इससे पहले 30 जून, 2016 को बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया था, बाद में उसे अक्टूबर, 2019 को बहाल कर दिया गया था. वित्तवर्ष 2013-14 के लिए बैंक का फोरेंसिक ऑडिट की शुरुआत हुईस लेकिन बैंक की ओर से असहयोग के चलते ऑडिट पूरा नहीं हो सका.  बाद में वित्तीय स्थिति का आकलन करते हुए आरबीआई ने तुरंत बैंक को बंद करने का आदेश दिया.  आरबीआई ने कहा कि बैंक की वित्तीय हालात ऐसी थी कि अगर इसके कारोबार को जारी रखा जाता तो खाताधारकों के लिए खतरनाक था.  ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 'मुंह दिखाई' जरूरी, 'आंखों के इशारे' से खटाखट हो जाएगा UPI पेमेंट...UIDAI की सिफारिश से बदलेगा डिजिटल ट्रांजैक्शन

बैंक खाताधारकों का क्या होगा 

बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद हजारों खाताधारकों के खाते सीज हो गए हैं. खाते सीज होने के बाद से लोग अपने ही अकाउंट से अपने ही पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं. 7 अक्टूबर, 2025 से बैंक को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दे दिया. बैंक का कारोबार बंद होने से पैसे निकालने-जमा करने की प्रक्रिया बंद हो गई. आरबीआई ने बैंकिंग जांच पूरी होने तक जमाकर्ता को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के तहत अपनी जमा राशि पर पांच लाख रुपये तक की निकासी का अधिकार दिया है. बैंक की जामपूंजी के तहत सिंतबर 2024 तक कुल जमा राशि का 94.41 प्रतिशत डीआईसीजीसी बीमा के तहत कवर है. यानी बैंक के अधिकांश खाताधारकों की पूंजी सुरक्षित है. हालांकि बैंक की हालात ऐसी नहीं है कि वो अपने जमाधारकों का पूरा भुगतान कर सके.  

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

