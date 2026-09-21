/3 दिन की बैंक हड़ताल से पहले वित्त मंत्रालय का बड़ा कदम, PSB और RRB प्रमुखों की बुलाई बैठक; जानें पूरी अपडेट

Update on Bank Strike : देशभर में प्रस्तावित 3 दिवसीय बैंक हड़ताल से पहले वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के प्रमुखों के साथ बैठक बुलाई है. इस बैठक का उद्देश्य हड़ताल के दौरान बैंकिंग सेवाओं में होने वाली संभावित बाधाओं को कम करना और ग्राहकों को जरूरी बैंकिंग सर्विस उपलब्ध कराना है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 28 से 30 सितंबर 2026 तक देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया है. इससे पहले 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार होने के कारण कई जगहों पर बैंकिंग सर्विस लगातार कई दिनों तक प्रभावित हो सकती हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) के सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे. बैठक में PSB और RRB के प्रमुखों के साथ हड़ताल के दौरान बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आकस्मिक योजनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है. सरकार का फोकस इस दौरान ग्राहकों को आवश्यक बैंकिंग सर्विस उपलब्ध कराने और सेवाओं में कम से कम व्यवधान सुनिश्चित करने पर रहेगा.
UFBU ने बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की ओर से कई मांगें उठाई हैं. इनमें प्रमुख रूप से:
सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करना
सभी शनिवार को बैंक अवकाश घोषित करना
सभी पेंशनभोगियों के लिए समान महंगाई भत्ता (DA) फॉर्मूला
पेंशन में अपडेट और सुधार
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने का ऑप्शन देना
इनमें 5डे वर्किंग मांग बहुत तेजी से उठी रही है. बैंक यूनियनों का कहना है कि मार्च 2024 में हुए 12वें द्विपक्षीय समझौते में 5डे वर्किंग पर सहमति बनी थी. लेकिन इस संबंध में सरकारी अधिसूचना अभी लंबित है.
UFBU की प्रस्तावित हड़ताल 28, 29 और 30 सितंबर को होगी. अगर हड़ताल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होती है, तो इसका असर बैंकिंग क्षेत्र के हाफ-इयरली क्लोजिंग के समय भी पड़ेगा.
इससे पहले UFBU से जुड़े बैंक यूनियनों ने 11 सितंबर को भी देशव्यापी हड़ताल की थी. इसके बाद 12 से 14 सितंबर तक कुछ हिस्सों में छुट्टियों के कारण कई बैंक शाखाओं में सेवाएं प्रभावित हुई थीं. UFBU सात प्रमुख बैंक यूनियनों का संयुक्त मंच है, जिसमें AIBEA, AIBOA, AIBOC, BEFI, INBEF, INBOC और NCBE शामिल हैं.