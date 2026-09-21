/3 दिन की बैंक हड़ताल से पहले वित्त मंत्रालय का बड़ा कदम, PSB और RRB प्रमुखों की बुलाई बैठक; जानें पूरी अपडेट

Update on Bank Strike : देशभर में प्रस्तावित 3 दिवसीय बैंक हड़ताल से पहले वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के प्रमुखों के साथ बैठक बुलाई है. इस बैठक का उद्देश्य हड़ताल के दौरान बैंकिंग सेवाओं में होने वाली संभावित बाधाओं को कम करना और ग्राहकों को जरूरी बैंकिंग सर्विस उपलब्ध कराना है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 28 से 30 सितंबर 2026 तक देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया है. इससे पहले 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार होने के कारण कई जगहों पर बैंकिंग सर्विस लगातार कई दिनों तक प्रभावित हो सकती हैं.