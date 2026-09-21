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3 दिन की बैंक हड़ताल से पहले वित्त मंत्रालय का बड़ा कदम, PSB और RRB प्रमुखों की बुलाई बैठक; जानें पूरी अपडेट

28-30 सितंबर 2026 की प्रस्तावित 3 दिवसीय बैंक हड़ताल से पहले वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग सेवाएं सुचारू रखने के लिए PSB और RRB प्रमुखों के साथ बैठक बुलाई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 21, 2026, 10:10 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:10 PM IST
3 दिन की बैंक हड़ताल से पहले वित्त मंत्रालय का बड़ा कदम, PSB और RRB प्रमुखों की बुलाई बैठक; जानें पूरी अपडेट
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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