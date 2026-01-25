Bank Strike: SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा...27 जनवरी को देशभर के बैंकों की हड़ताल, क्या खुलेंगे प्राइवेट बैंक, कौन-कौन से रहेंगे बंद ?

Bank Strike 27 January: लंबे वक्त से चली आ रही मांगों की वजह से 27 जनवरी 2026 को देशभर के बैंकों में हड़ताल होने जा रही हैं. देशभर के बैंकों में मंगलवार को कोई कामकाज नहीं होगा. इससे पहले शनिवार, रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के चलते पहले से ही बैंक बंद हैं. इस पर 27 जनवरी को बैंक कर्मचारियों की यूनियनों की इस हड़ताल ने लगातार 4 दिनों तक बैंकों को बंद रखेगा, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है. 22 जनवरी के बाद अब बैंक सीधे 28 जनवरी को खुलेंगे.

कौन-कौन से बैंक रहेंगे बंद

बैंक कर्मचारियों के लिए 'फाइव डे बैंकिंग' (हफ्ते में पांच दिन काम) की मांग को लेकर इस हड़ताल का आवाहन किया गया है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने देशभर के बैंक कर्मचारियों से इस हड़ताल में शामिल होने की अपील की है. बैंक यूनियन के आवाहन पर देशभर के सरकारी बैंकों के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda), बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India), केनरा बैंक (Canara Bank), इंडियन बैंक समेत देशभर के बैंक शामिल होंगे.

क्या प्राइवेट भी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं ?

UFBU हड़ताल से देशभर के सरकारी बैंक शामिल है वहीं प्राइवेट बैंक HDFC Bank, ICICI Bank और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे निजी सेक्टर के बैंक 27 जनवरी को खुले रहेंगे. इन बैंकों में सामान्य तौर पर कामकाज होगा. निजी सेक्टर के बैंक कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे हैं.

क्यों हो रहा है बैंकों का हड़ताल

बैंकों में फिलहाल महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है, वहीं तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक खुले रहते हैं. बैंक यूनियन चाहते हैं कि हर शनिवार और रविवार को बैंक को बंद रखा जाए. इसी मांग के साथ बैंक यूनियन ने 27 तारीख को हड़ताल का आवाहन किया है. बैंक यूनियन की दलील है कि मार्च 2024 में वेतन संशोधन समझौते के दौरान भारतीय बैंक संघ (IBA) के साथ इस मांग पर सहमति बनी थी, लेकिन इसे लागू करने के लिए अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है.

बैंकों के हड़ताल से कौन-कौन से काम अटक सकते हैं ?

27 जनवरी को बैंकों की देशव्यापी हड़ताल की वजह से ग्राहकों को परेशानी हो सकती है. चूंकि हड़ताल ऐसे समय है, जब उसके आगे वीकेंड और राष्ट्रीय छुट्टी के चलते पहले से तीन दिन बैंक बंद है ऐसे में लगातार 4 दिन बंद रहने की वजह से नकद जमा और निकासी , चेक जमा और क्लियरिंग, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, पासबुक एंट्री जैसे काम अटक सकते हैं.लोग डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए लेन-देन कर सकते हैं.

FAQ सवाल : 27 जनवरी को बैंकों की हड़ताल क्यों हो रही है ?

जवाब: बैंक कर्मचारी चाहते हैं कि बैंकों में 5 दिन काम हो. फाइव वर्किंग डेज की डिमांड की वजह से बैंकों में हड़ताल का आवाहन किया गया है.

सवाल: 27 जनवरी को बैंकों के हड़ताल में कौन-कौन से बैंक शामिल हो रहे हैं ?

जवाब: देशव्यापी हड़ताल में सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी शामिल हो रहे हैं. यानी एसबीआई, पीएनबी समेत देशभर के सभी सरकारी बैंकों में कामकाज नहीं होगा.