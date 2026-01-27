Bank Strike: आज देशभर के बैंकों की हड़ताल, SBI, PNB....समेत ये बैंक रहेंगे बंद, किन बैंकों में होगा कामकाज, कौन-कौन से सर्विस रहेगी ठप ? पूरी डिटेल

Advertisement
Bank Strike Today Update:  आज देशभर के बैंकों में हड़ताल है. देशभर के सरकारी बैंक आज बंद रहेंगे. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 27 जनवरी 2026 को देशव्यापी बैंक हड़ताल का आवाहन किया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 27, 2026, 08:18 AM IST
Bank Strike Today: आज देशभर के बैंकों में हड़ताल है. देशभर के सरकारी बैंक आज बंद रहेंगे. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 27 जनवरी 2026 को देशव्यापी बैंक हड़ताल का आवाहन किया है. बीते तीन दिनों से पहले से ही बैंक बंद है, अब आज 27 जनवरी को बैंकों की हड़ताल के चलते बैंकिंग कामकाज ठप रहेगा.बैंक कर्मचारी यूनियन ने देश भर के बैंक कर्मचारियों को इस हड़ताल में शामिल होने को कहा है. केंद्र सरकार और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के साथ बातचीत से मसला नहीं सुलझने के बाद इस देशव्यापी हड़ताल का आवाहन किया गया है. 

27 जनवरी को किसने बुलाई है देशभर के बैंकों की हड़ताल ? 

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने देशभर के बैंकों के कर्मचारी और अधिकारियों की हड़ताल बुलाई है. यूनियन की हड़ताल आवाहन पर आज सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी इसमें शामिल होंगे, जिसके चलते आज बैंकों में कामकाज नहीं होगा. 

बैंक कर्मचारियों ने क्यों बुलाई है देशव्यापी हड़ताल ?  

 UFBU ने लंबे वक्त से अपनी डिमांड को लेकर बैंककर्मियों ने हड़ताल (All India Bank Strike) का आह्वान किया है. इस हड़ताल के चलते बैंकों में कामकाज नहीं होगा. अगर आपका खाता सरकारी बैंकों (PSU Banks) में है तो आज आपको दिक्कत हो सकती है. बैंक कर्मचारी की मुख्य मांग है कि उनके लिए भी हफ्ते में पांच दिन काम (5 Day Working) का नियम तुरंत लागू किया जाए.  

बैंकों की हड़ताल से कौन-कौन सी बैंकिंग सर्विस ठप रहेगी ? 

देशव्यापी बैंक हड़ताल के चलते आज देशभर में कई बैंकिंग सर्विस ठप रहने वाली है. खासकर सरकारी बैंकों में कामकाज नहीं होगा. बैंक कर्मचारी हड़ताल में शामिल होने के चलते बैंकिंग कामों पर असर पड़ेगा. आज बैंक में चेक क्लियरेंस, कैश जमा-निकासी, शाखाओं में ग्राहक सेवाएं, लोन और दस्तावेज़ से जुड़े काम , ड्राफ्ट बनाने का काम नहीं होगा. हालांकि ATM, UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं जारी रहेगी. 

कौन-कौन से बैंक हड़ताल में शामिल? 

जानकारी के मुताबिक देशभर के सरकारी बैंक कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं. सरकारी और सहकारी बैंकों पर इस हड़ताल का असर होगा. हालांकि निजी सेक्टर के बैंकों में कामकाज सामान्य तौर पर होने की उम्मीद है. यानी अगर आपका बैंक खाता SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक जैसे सरकारी बैंकों में है, जो आपको परेशानी हो सकती है. वहीं HDFC, ICICI, AXIS बैंक, कोटक महिंद्रा बैंकों में सामान्य तौर पर काम होगा.   

बैंक हड़ताल में खाताधारक क्या करें ?  
बैंकों की हड़ताल को लेकर खाताधारकों को सलाह दी जा रही है कि वो वो जरूरी नेट बैंकिंग के जरिए निपटाए, लेनदेन के लिए डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करें. शाखा जाने से पहले अपने बैंक से स्थिति की जानकारी जरूर लें. 27 जनवरी को देशभर के बैंकों की हड़ताल, क्या खुलेंगे प्राइवेट बैंक, कौन-कौन से रहेंगे बंद ?

 

