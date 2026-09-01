/11 सितंबर से बैंक हड़ताल की तैयारी, 5 दिन की बैंकिंग और पेंशन समेत ये हैं यूनियन की बड़ी मांगें

Bank Strike September 11: देशभर के बैंक कर्मचारियों से जुड़े संगठन United Forum of Bank Unions (UFBU) ने कई लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है. यूनियन ने 5 दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और सरकार की संशोधित परफॉरमेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को वापस लेने समेत कई मांगें उठाई हैं. UFBU के मुताबिक, अगर इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो पहले एक दिन की हड़ताल, फिर तीन दिन की हड़ताल और इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी.
UFBU के घोषित कार्यक्रम के मुताबिक, बैंक कर्मचारियों की हड़ताल तीन चरणों में होगी:
11 सितंबर 2026: देशभर में एक दिन की हड़ताल
28 से 30 सितंबर 2026: लगातार तीन दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल
26 अक्टूबर 2026 से: मांगों का समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल
UFBU में AIBEA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBOC और INBEF समेत सात बैंक यूनियन शामिल हैं. संगठन का दावा है कि ये यूनियन बैंकिंग क्षेत्र के 90 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं.
बैंक यूनियनों ने मुख्य रूप से चार मुद्दों को लेकर विरोध जताया है. इनमें 5 दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करना, संशोधित PLI योजना वापस लेना, इंसेंटिव स्कीम में बदलाव को यूनियनों के साथ द्विपक्षीय बातचीत से तय करना और लंबित अन्य मुद्दों का समाधान शामिल है. यूनियनों का कहना है कि इन मुद्दों पर लंबे समय से बातचीत के बावजूद समाधान नहीं निकल पाया है. इसी वजह से हड़ताल का फैसला लिया गया है.
बैंक कर्मचारी लंबे समय से मंडे टू फ्राइडे यानी पांच दिन काम और शनिवार-रविवार छुट्टी की मांग कर रहे हैं. यूनियनों के मुताबिक, 8 मार्च 2024 को हुए 12वें Bipartite सेटलमेंट और 9th ज्वाइंट नोट में पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी थी. प्रस्ताव के तहत सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना काम के घंटे करीब 40 मिनट बढ़ाने और इसके बदले सभी शनिवार को छुट्टी देने की बात थी. यूनियनों का कहना है कि इस प्रस्ताव को सरकार के पास भी भेजा गया था. लेकिन, अब तक इसे मंजूरी नहीं मिली है.
यूनियनों ने ये भी तर्क दिया है कि RBI, LIC, GIC और NABARD जैसी संस्थाओं में पहले से पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू है. उनका कहना है कि सोमवार से शुक्रवार काम के घंटे बढ़ने के कारण ग्राहक सेवाओं के समय पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा.
बैंक यूनियनों की दूसरी बड़ी आपत्ति परफॉरमेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI की संशोधित व्यवस्था को लेकर है. UFBU के मुताबिक, 2020 में हुए समझौते के तहत PLI को बैंक के कुल प्रदर्शन से जोड़ा गया था और इसमें 1 से 15 दिन की सैलरी तक इंसेंटिव का प्रावधान था. बाद में सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर संशोधित PLI व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया. यूनियनों का दावा है कि इस व्यवस्था में वरिष्ठ अधिकारियों को बेसिक पे और महंगाई भत्ते के 365 दिनों तक का इंसेंटिव मिल सकता है, जबकि Scale III तक के अधिकारियों के लिए अधिकतम सीमा 15 दिन बताई गई है.
UFBU ने संशोधित PLI व्यवस्था को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसका विरोध किया है. यूनियनों का कहना है कि व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर इंसेंटिव देने की व्यवस्था से वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बीच इंसेंटिव में काफी बड़ा अंतर पैदा हो सकता है. यूनियनों की मांग है कि इंसेंटिव व्यवस्था में किसी भी तरह का बदलाव बैंक यूनियनों के साथ द्विपक्षीय बातचीत के जरिए किया जाए.
PLI को लेकर बैंक यूनियन पहले भी विरोध कर चुकी हैं। मार्च 2025 में इस मुद्दे पर हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसे चीफ लेबर कमिश्नर की मध्यस्थता के बाद बातचीत के लिए टाल दिया गया था. यूनियनों के मुताबिक, उन्होंने संशोधित व्यवस्था में बदलाव के सुझाव दिए थे. लेकिन, बाद में सरकार ने बैंकों को संशोधित PLI फॉर्मूला लागू करने का निर्देश दे दिया. इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां यह अभी लंबित है. यूनियनों ने संशोधित व्यवस्था को लागू करने से संबंधित बाद के निर्देशों पर भी आपत्ति जताई है.
अगर घोषित कार्यक्रम के अनुसार हड़ताल होती है, तो इसमें शामिल बैंकों की ब्रांच आधारित सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. ग्राहकों को कैश जमा करने या निकालने, चेक से जुड़े काम और बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी वाली अन्य सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रह सकती हैं. फिर भी किसी खास बैंक की सेवाओं पर असर कितना होगा. यह कर्मचारियों की भागीदारी और बैंक की अपनी व्यवस्था पर निर्भर करेगा. फिलहाल UFBU के कार्यक्रम के मुताबिक 11 सितंबर को एक दिन की हड़ताल, 28 से 30 सितंबर तक तीन दिन की हड़ताल और मांगें नहीं माने जाने पर 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है.