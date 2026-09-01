/11 सितंबर से बैंक हड़ताल की तैयारी, 5 दिन की बैंकिंग और पेंशन समेत ये हैं यूनियन की बड़ी मांगें

अगर घोषित कार्यक्रम के अनुसार हड़ताल होती है, तो इसमें शामिल बैंकों की ब्रांच आधारित सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. ग्राहकों को कैश जमा करने या निकालने, चेक से जुड़े काम और बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी वाली अन्य सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रह सकती हैं. फिर भी किसी खास बैंक की सेवाओं पर असर कितना होगा. यह कर्मचारियों की भागीदारी और बैंक की अपनी व्यवस्था पर निर्भर करेगा. फिलहाल UFBU के कार्यक्रम के मुताबिक 11 सितंबर को एक दिन की हड़ताल, 28 से 30 सितंबर तक तीन दिन की हड़ताल और मांगें नहीं माने जाने पर 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है.