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Bank Strike: सितंबर में बैंकों की हड़ताल, लगातार 3 दिन बैंक बंद, 11 सितंबर को भी नहीं होगा कामकाज

फेस्टिव सीजन में आपको कई बार बैंक बंद मिल सकते हैं . सरकारी छुट्टी और वीएंड के अलावा बैंक हड़ताल की वजह से सितंबर और अक्टूबर में कई बाद बंद रह सकते हैं. बैंक यूनियन ने 11 सितंबर को फिर से हड़ताल की धमकी की है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 08, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:09 PM IST
Bank Strike: सितंबर में बैंकों की हड़ताल, लगातार 3 दिन बैंक बंद, 11 सितंबर को भी नहीं होगा कामकाज

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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