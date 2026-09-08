/Bank Strike: सितंबर में बैंकों की हड़ताल, लगातार 3 दिन बैंक बंद, 11 सितंबर को भी नहीं होगा कामकाज

Bank Strike 2026: फेस्टिव सीजन में आपको कई बार बैंक बंद मिल सकते हैं . सरकारी छुट्टी और वीएंड के अलावा बैंक हड़ताल की वजह से सितंबर और अक्टूबर में कई बाद बंद रह सकते हैं. बैंक यूनियन ने 11 सितंबर को फिर से हड़ताल की धमकी की है. इसके अलावा महीने के आखिरी हफ्ते में 3 दिन बैंक स्ट्राइक की वजह से बंद रहने वाले हैं. शुक्रवार 11 सितंबर को देशभर में बैंकिंग कामकाज ठप रहने वाला है.
11 सितंबर को बैंकों की हड़ताल
11 सितंबर को देशभर के बैंकों में कामकाज नहीं होगा. बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं. 5 दिन वर्किंग लागू करने की मांग पर बैंक यूनियनों और इंडियन बैंक्स एसोसिएसन (IBA) के बीच सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद यूनाइडेट फोरम ऑफ बैंक यूनियन (UFBC) ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है.
किन-किन बैंकों में नहीं होगा कामकाज
11 सितंबर के बैंक हड़ताल का असर सरकारी बैंकों पर ज्यादा दिखेगा. बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक में कामकाज नहीं होगा. प्राइवेट बैंकों के ब्रांच पर इस हड़ताल का असर नहीं होगा.
सितंबर के आखिरी हफ्ते में भी बैंक हड़ताल
बैंक यूनियनों के मुताबिक 11 सितंबर 2026 को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल के बाद सितंबर के आखिरी हफ्ते में 28, 29 और 30 सितंबर को भी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल प्रस्तावित है. बैंक यूनियन का कहना है कि अगर मांगों पर सहमति नहीं बनी तो 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे.
बैंक कर्मचारी क्यों कर रहे हैं हड़ताल
बैंक यूनियनों की तरफ से लंबे वक्त से 5-डे वर्किंग की डिमांड की जा रही है. मार्च 2024 को हुई बैठक में IBA और बैंक यूनियनों के बीच इस पर सहमति भी बन गई थी. प्रस्ताव के तहत दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा भी महीने के बाकी शनिवार को बैंक बंद रहेंगे.वहीं सोमवार से शुक्रवार को कामकाज के घंटे में 40 मिनट की बढ़ोतरी की जाएगी. प्रस्ताव को IBA से मंजूरी मिलने रे बावजूद सरकार की ओर से इस पर आदेश जारी नहीं किया गया. जिसे लेकर बैंक यूनियनों में नाराजगी है और इसी वजह से वो हड़ताल पर जा रहे हैं. 5-डे वर्किंग के अलावा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI को लेकर भी मतभेद है. बैंक यूनियनों की दलील है कि प्रस्तावित PLI स्ट्रक्चर कर्मचारियों और अधिकारियों में मतभेद पैदा करता है.
बैंक हड़ताल पर कौन-कौन से सर्विस रहेगी बंद
बैंक हड़ताल के दौरान आप चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट, बैंक ब्रांच जाकर कैश जमा करना-निकालने जैसी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे. बैंक हड़ताल के दौरान भी नेटबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन फंड ट्रांजैक्शन, यूपीआई पेमेंट और ATM से कैश विड्रॉल की सर्विस जारी रहेगी.