SBI-HDFC-ICICI कस्‍टमर के लि‍ए बड़ी खबर, 1 तारीख से लागू हो रहा यह न‍ियम; अब करना होगा यह काम

Account Nominee Rules: बैंक अकाउंट में ब‍िना दावे वाला पैसा बढ़ने पर सरकार की तरफ से नए कदम उठाए जा रहे हैं. नए न‍ियमों के तहत अब आप अपने अकाउंट की ड‍िटेल में चार नॉम‍िनी का नाम दे सकेंगे. आपकी गैर मौजूदगी में खाते में जमा रकम पर इन लोगों का दावा हो सकेगा. अभी तक ऐसा न‍ियम नहीं था. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 23, 2025, 07:55 PM IST
RBI Bank Rules: सरकार की तरफ से बैंक कस्‍टमर के ल‍िए बड़ी राहत का ऐलान क‍िया गया है. जी हां, अगर आपका क‍िसी भी बैंक में खाता है तो अब से आप चार नॉम‍िनी के नाम जोड़ सकेंगे. यह बदलाव 1 नवंबर 2025 से लागू होगा. वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि यह नियम जमा खातों, सेफ कस्टडी आर्ट‍िकल्‍स और सेफ्टी लॉकर के लिए लागू होंगे. इसको 15 अप्रैल 2025 को नोट‍िफाई क‍िया गया था. नए न‍ियम को लागू करने का मकसद बैंक‍िंग स‍िस्‍टम में एकरूपता लाना और क्‍लेम सेटलमेंट प्रोसेस को आसान बनाना है.

अलग-अलग तरीके से चार नॉ‍म‍िनी का नाम दे सकेंगे

अब कस्‍टमर अपने अकाउंट में एक साथ या अलग-अलग तरीके से चार नॉ‍म‍िनी का नाम दे सकेंगे. एक साथ नॉम‍िनी का मतलब है कि सभी नॉम‍िनी एक ही टाइम पर एक्‍ट‍िव होंगे. लेक‍िन वन बॉय बन नॉमि‍नी देने पर अगला नॉम‍िनी तब ही एक्‍ट‍िव होगा, जब ऊपर वाले नॉम‍िनी की मौत हो जाए. कस्‍टमर हर नामांकन के लिए हिस्सेदारी या प्रतिशत तय कर सकेगा, जो क‍ि कुल 100 प्रतिशत होना चाहिए. इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और पैसा को सही तरीके से बांटा जा सकेगा.

अपनी पसंद के ह‍िसाब से नॉम‍िनी का नाम चुन सकेंगे
फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री के अनुसार यह सुविधा ड‍िपॉज‍िट क्‍लेम को आसान बनाएगी. नॉम‍िनी कैंस‍िल होने या बदलना आसान होगा. सेफ्टी लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए केवल वन बॉय वन नॉम‍िनी की अनुमति है. कस्‍टमर अपनी पसंद के ह‍िसाब से नॉम‍िनी का चुनाव कर सकेंगे. अगर नंबर साफ न हो तो नामों की नंबर से तय होगा. बैंकिंग कंपनियां नॉम‍िनी से जुड़े न‍ियम 2025 को जल्‍द जारी करेंगी. इसमें प्रोसेस, फॉर्म और रद्द करने के तरीके बताए जाएंगे.

सभी बैंकों के ल‍िए न‍ियम एक जैसे होंगे. पहले अगस्त 2025 से एक्‍ट के कुछ हिस्से (सेक्शन 3 से 5 और 15 से 20) लागू हो चुके हैं. नवंबर से सेक्‍शन 10, 11, 12 और 13 एक्‍ट‍िव होंगे. इस बदलाव से कस्‍टमर को ज्‍यादा आसानी होगी. नॉम‍िनी के नाम स्‍पष्‍ट रूप से ल‍िखे जाने के बाद क्‍लेम निपटान ज्‍यादा तेज और आसान हो सकेगा. इतना ही नहीं ट्रांसपेरेंसी से विवाद भी कम होंगे. सरकार का टारगेट बैंकिंग को ज्‍यादा मॉर्डन और ग्राहको के अनुकूल बनाना है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

RBI

