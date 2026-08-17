/बैंकिंग सेक्टर में बड़े सुधार की तैयारी, जल्द बनेगी हाई लेवल कमेटी; सीतारमण ने किया ऐलान

Banking Reforms Soon : भारत सरकार जल्द ही बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधारों के लिए प्रस्तावित हाई-लेवल कमेटी के मेंबर्स के नामों की घोषणा कर सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है. वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, कमेटी का गठन इसी महीने होने की संभावना है. ये कमेटी भारत के बैंकिंग सेक्टर की भूमिका की समीक्षा करेगी और ये सुझाव देगी कि देश के लॉन्ग टर्म आर्थिक लक्ष्यों तथा 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने में बैंकिंग क्षेत्र किस तरह अधिक प्रभावी योगदान दे सकता है.
नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय PSB Confluence 2026 के पहले दिन वित्त मंत्री ने कहा कि कमेटी की सिफारिशें आने के बाद सरकार उन पर तेजी से कार्रवाई करेगी. हाई-लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी. कमेटी बैंकिंग सेक्टर में जरूरी बदलावों की पहचान करेगी, ताकि बैंक देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप काम कर सकें.
वित्त मंत्री ने भारतीय बैंकों की बेहतर होती वित्तीय स्थिति का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां यानी NPA (Bad Loans) अपने सबसे निचले स्तर पर हैं. इससे बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत हुई है और वे आगे के सुधारों के लिए बेहतर स्थिति में हैं.
भारत के बड़े आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने में बैंकिंग सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है. अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ-साथ कारोबार और आम लोगों तक कर्ज की पहुंच बढ़ाना भी जरूरी होगा. प्रस्तावित कमेटी आने वाले दशकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग क्षेत्र में संभावित सुधारों का अध्ययन करेगी और सरकार को अपनी सिफारिशें देगी. सरकार ने संकेत दिया है कि कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद इन सिफारिशों पर तेजी से फैसला लिया जाएगा.