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बैंकिंग सेक्टर में बड़े सुधार की तैयारी, जल्द बनेगी हाई लेवल कमेटी; सीतारमण ने किया ऐलान

सरकार जल्द ही उच्च स्तरीय बैंकिंग सुधार समिति के सदस्यों की घोषणा करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को ये जानकारी दी है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 17, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:50 PM IST
बैंकिंग सेक्टर में बड़े सुधार की तैयारी, जल्द बनेगी हाई लेवल कमेटी; सीतारमण ने किया ऐलान
Image Credit: X/PIB

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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