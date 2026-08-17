/बैंकिंग सेक्टर में बड़े सुधार की तैयारी, जल्द बनेगी हाई लेवल कमेटी; सीतारमण ने किया ऐलान

Banking Reforms Soon : भारत सरकार जल्द ही बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधारों के लिए प्रस्तावित हाई-लेवल कमेटी के मेंबर्स के नामों की घोषणा कर सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है. वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, कमेटी का गठन इसी महीने होने की संभावना है. ये कमेटी भारत के बैंकिंग सेक्टर की भूमिका की समीक्षा करेगी और ये सुझाव देगी कि देश के लॉन्ग टर्म आर्थिक लक्ष्यों तथा 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने में बैंकिंग क्षेत्र किस तरह अधिक प्रभावी योगदान दे सकता है.