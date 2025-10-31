Advertisement
trendingNow12982430
Hindi Newsबिजनेस

SBI, PNB, केनरा या HDFC...किसी भी बैंक में हो खाता आज आधी रात से बदल जाएंगे ये नियम, लॉकर को लेकर भी नया रूल, अब कैसे निकलेगा अकाउंट से पैसा ?

New Banking Rules:   SBI, PNB, केनरा बैंक समेत सरकारी बैंक हो या फिर एचडीएफसी समेत किसी भी प्राइवेट बैंक में आपका खाता हो, 1 नवंबर 2025 से बैंक खाते से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे.  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खाताधारकों की आसानी, सुरक्षित बैंकिंग और सेफ निकासी के लिए कई बैंकिंग नियमों में बदलाव

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 31, 2025, 11:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SBI, PNB, केनरा या HDFC...किसी भी बैंक में हो खाता आज आधी रात से बदल जाएंगे ये नियम, लॉकर को लेकर भी नया रूल, अब कैसे निकलेगा अकाउंट से पैसा ?

New Banking Rules:  SBI, PNB, केनरा बैंक समेत सरकारी बैंक हो या फिर एचडीएफसी समेत किसी भी प्राइवेट बैंक में आपका खाता हो, 1 नवंबर 2025 से बैंक खाते से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे.  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खाताधारकों की आसानी, सुरक्षित बैंकिंग और सेफ निकासी के लिए कई बैंकिंग नियमों में बदलाव किया है.  नए बदलाव आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे. 1 नवंबर से बैंकिंग खाते से जुड़े कई बदलाव आपको देखने को मिलेंगे. इन बैंकिंग नियमों से खाताधारक के नहीं रहने के बाद उनके उत्तराधिकारियों को आसानी से खाते में या लॉकर में जमा पैसा मिल जाएगा. हालांकि इन नियमों में खाताधारकों के लिए पैसों के लेनदेन, ट्रांजैक्शन जैसे बेसिक बैंकिंग कामों में कोई बदलाव नहीं हेगा. 

1 नवंबर से बदल रहे बैंकिंग नियम 

1 नवंबर 2025 से देश की बैंकिंग व्यवस्था में कुछ बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो आपकी डेली लाइफ की बैंकिंग जरूरतों को सीधे प्रभावित करेंगे. बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत किए इन बदलावों को लेकर अप्रैल 2025 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था. 1 नवंबर से इसे लागू किया जा रहा है. बैंकिंग सिस्टम को ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुसार अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के मकसद से ये बदलाव हो रहे हैं, जिसके तहत खाते के नॉमिनी से लेकर बैंक के लॉकर में रखे पैसे, जेवर के नियम बदल जाएंगे. 1 नवंबर से सरकार ने इस बार नॉमिनेशन के नियमों को पूरी तरह बदल दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

1 नवंबर से बैंक खाते में क्या-क्या बदलेगा 

1 तारीख से अकाउंट, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी में रखे सामान के लिए नॉमिनेशन का नियम बदल रहा है. नए नियम के तहत सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को नॉमिनेशन की सुविधा देनी होगी. हालांकि खाताधारक चाहे तो वो लिखित आवेदन देकर नॉमिनी देने से इनकार कर सकता है.  तेल पर खेल गए ट्रंप, रूसी तेल की खरीद पर ‘ब्रेक’! भारत को हर दिन ₹561513600 का नुकसान,महंगे पेट्रोल-डीजल के लिए रहिए तैयार

 

4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा 

अब तक बैंक खाते में 1 ही नॉमिनी जोड़ने की सुविधा थी, लेकिन अब इसे बढ़ाया जा रहा है, बैंकिंग लॉ संशोधन कानून 2025 के अनुसार बैंक ग्राहक एक नहीं बल्कि 4 लोगों को नॉमिनी बना सकता है.  RBI ने 1986 से 2021 तक जारी कर  31 पुराने सर्कुलर रद्द कर चार नॉमिनी जोड़ने की सुविधा दी है.  
 
बैंक के लॉकर का भी नियम बदला  
अगर आप बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो 1 तारीख से उसके नियम भी बदल रहे हैं. नए नियम के तहत लॉकर के लिए भी ग्राहक चार नॉमिनी चुन सकते हैं. हालांकि यहां नॉमिनी का अधिकार क्रमवार तरीके से होगा, यानी पहले नॉमिनी को सबसे पहले अधिकार मिलेगा. फर्स्ट नॉमिनी के नहीं रहने की स्थिति में दूसरे को , फिर तीसरे और चौथे को अधिकार मिलेगा.  

क्रेडिट कार्ड का नियम भी बदला  

1 तारीख से एसबीआई वे  क्रेडिट कार्ड का नया नियम लागू करने का फैसला किया है.अब अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड पर 3.75% तक शुल्क देना होगा. अगर आप थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए स्कूल या कॉलेज की फीस भरते हैं, तो 1% अतिरिक्त चार्ज लगेगा.1000 रुपये से अधिक वॉलेट लोड करने पर भी 1% फीस लागू होगी.
  
 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Banking

Trending news

दिल्ली दंगे: SC ने पुलिस से मांगा हलफनामा, सिंघवी बोले- माई लॉर्ड्स कम भाग्यशाली हैं
2020 Delhi Riot
दिल्ली दंगे: SC ने पुलिस से मांगा हलफनामा, सिंघवी बोले- माई लॉर्ड्स कम भाग्यशाली हैं
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
PM Modi
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
Maharastra News
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
#ArvindKejriwal
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
mumbai
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
Devendra Fadnavis
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
DNA
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
DNA
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?