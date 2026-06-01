सैलरी, सेविंग, FD...क्या एक ही बैंक खाते में रखते हैं अपना सारा पैसा ? छिपे जोखिम को समझिए

Bank Account Tips: अलग-अलग पासबुक, चेक, नेटबैंकिंग के पासवर्ड याद रखने के झंझटों के बचने के लिए अगर आप भी अपना सारा पैसा एक ही बैंक खाते में रखते हैं तो इसके नफा-नुकसान को भी समझना जरूरी है.
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Banking Tips: कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग बैंक अकाउंट रखते हैं, जैसे सेविंग के लिए, सैलरी के लिए, होम लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए अलग और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अलग. वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तो बैंक पासबुक, चेक, नेटबैंकिंग के पासवर्ड आदि के झंझटों के बचने के लिए सब एक बैंक खाते से ही हैंडल करते हैं. यानी एक ही बैंक खाते में सैलरी, सेविंग, फिक्स्ड डिपॉजिट से लेकर सारा लेनदेन करते हैं. अगर आप भी दूसरी कैटेगरी में है, यानी सारा पैसा एक ही खाते में रखते हैं, तो ये खबर आपके लिए हैं. एक ही बैंक खाते में सारा पैसा रखना, कितना सही है और कितनी जोखिम है समझते हैं .
एक ही बैंक खाते से रखते हैं सारा पैसा ?
एक ही बैंक खाते में सारा पैसा रखने वाले लोग खुद को व्यवस्थित समझते हैं, क्योंकि उन्हें अलग-अलग खातों को संभालने की जरूरत नहीं पड़ती. उन्हें बैंकिंग का ये तरीका आसान लगता है. एक ही बैंक अकाउंट में वेतन, सेविंग, निवेश, इमरजेंसी फंड सब कुछ रखने में आसानी तो होती है, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम भी जुड़ी हुई है.
सारा बैंक एक ही बैंक अकाउंट में रखने का जोखिम
पहला जोखिम: अगर आप भी अपना सारा पैसा एक ही बैंक अकाउंट में रखते हैं तो सबसे बड़ा खतरा डिजिटल फॉड से जुड़ा है. स्कैम के केस में आपका सारा पैसा खतरे में पड़ सकता है.
दूसरा जोखिम: अगर किसी वजह से बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है, तो आपका पूरा पैसा अटक जाएगा.
तीसरा जोखिम : अगर किसी परिस्थिति में RBI बैंक को बंद करने का फैसला लेती है या बैंक पर पाबंदियां लगाकर लेनदेन पर रोक लगाती है तो आपका सारा पैसा फंस जाएगा. आप चाहकर भी पैसा निकाल नहीं पाएंगे. बैंक की सेवाएं बाधित होने या अकाउंट फ्रीज होने पर आपका पूरा पैसा बैंक के पास अटक जाएगा.
चौथा जोखिम: अगर बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाता है या फिर बैंक बंद हो जाता है तो आपकी सारी जमा पूंजी में से सिर्फ 5 लाख रुपये तक जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के तहत आपको सिर्फ 5 लाख रुपये तक की ही वापसी होगी. यानी चाहे आपके बैंक खाते में करोड़ों रुपये हो, लेकिन इस बीमा गारंटी के तहत आपको सिर्फ 5 लाख रुपये वापस मिलेंगे.
पांचवां जोखिम: इन सबके अलावा अगर बैंक के सर्वर में तकनीकी खामी आ गई तो आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे. यानी आपका पूरा पैसा कुछ समय से लिए अटक जाएगा.
जानकार मानते हैं कि दर्जनों बैंक अकाउंट खोलने की भी जरूरत नहीं है. अलग-अलग उद्देश्यों को बांटकर दो या तीन बैंक अकाउंट खोला जा सकता है. जैसे सैलरी और रोजमर्रा की जरूरत के लिए एक बैंक अकाउंट. सेविंग और एफडी के लिए दूसरा बैंक अकाउंट रख सकते हैं. इसी अकाउंट में आप इमरजेंसी फंड और लॉग टर्म सेविंग के पैसे रख सकते हैं.
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