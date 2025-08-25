कल बैंक और शेयर बाजार खुलेंगे या बंद रहेंगे? इस जरूरी जानकारी से अपडेट होना जरूरी

Share Market Update: गणेश चतुर्थी के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में 27 अगस्त को शेयर बाजार और बैंकों का अवकाश रहेगा. 26 अगस्त को लेकर क्या है अपडेट, आइए जानते हैं-
Bank Holidays in August 2025: देश में 26 अगस्त 2025 (सोमवार) को बैंक और शेयर बाजार खुलेंगे या बंद रहेंगे? लोगों के बीच इस जानकारी को लेकर कन्फ्यूजन है. बैंक और शेयर बाजार से जुड़ी जानकारी निवेशकों, कारोबारियों और आम नागरिकों सभी के लिए महत्वपूर्ण है. बैंक और शेयर बाजार की छुट्टियों से लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग या किसी काम की प्लानिंग पर असर पड़ता है. अगर आपको भी कल यानी 26 अगस्त को बैंक से जुड़ा कोई काम है तो यह जानकारी जरूर आपके काम की साबित होगी.
26 को देशभर में खुले रहेंगे बैंक
आपको बता दें 26 अगस्त को देश के सभी हिस्सों में बैंक खुले रहेंगे. 25 अगस्त को श्रीमंत शंकरदेव की तिथुभव तिथि के मौके पर छुट्टी के कारण असर में बैंक बंद रहे. श्रीमंत शंकरदेव 16वीं सदी के संत और सामाजिक-धार्मिक सुधारक थे. उनका जन्म 1449 में और निधन 1568 में हुआ था. ऐसे में इस दिन की छुट्टी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत डिक्लेयर की गई थी. असम को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में बैंकों ने 25 अगस्त को सामान्य रूप से काम किया.
दूसरे व चौथे सैटरडे को बंद रहते हैं बैंक
आरबीआई (RBI) के हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार बैंक हर संडे और दूसरे व चौथे सैटरडे बंद रहते हैं. डिजिटल बैंकिंग सर्विस जैसे ATM, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग देश में हमेशा उपलब्ध रहेंगी. अगर बात करें देश के प्रमुख शेयर बाजार की तो 26 अगस्त को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों ही खुले रहेंगे. इस दिन किसी तरह का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय अवकाश नहीं है, इस कारण शेयर बाजार खुले रहेंगे.
शेयर बाजार की क्या है स्थिति?
NSE और BSE के हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार शेयर बाजार की साल 2025 में कुल 14 बिजनेस हॉलीडे हैं. इनमें से अगस्त में एक छुट्टी 27 अगस्त की गणेश चतुर्थी के कारण है. साप्ताहिक अवकाश के अलावा शेयर बाजार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती / दशहरा, 21 अक्टूबर को दिवाली लक्ष्मी पूजन (मुहूर्त ट्रेडिंग होगी), 22 अक्टूबर को दिवाली बलिप्रतिपदा, 5 नवंबर को प्रकाश गुरुपर्व (गुरु नानक जयंती) और 25 दिसंबर को क्रिसमस के कारण बंद रहेगा.