कल बैंक और शेयर बाजार खुलेंगे या बंद रहेंगे? इस जरूरी जानकारी से अपडेट होना जरूरी
Advertisement
trendingNow12896578
Hindi Newsबिजनेस

कल बैंक और शेयर बाजार खुलेंगे या बंद रहेंगे? इस जरूरी जानकारी से अपडेट होना जरूरी

Share Market Update: गणेश चतुर्थी के कारण देश के अध‍िकांश ह‍िस्‍सों में 27 अगस्‍त को शेयर बाजार और बैंकों का अवकाश रहेगा. 26 अगस्‍त को लेकर क्‍या है अपडेट, आइए जानते हैं-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कल बैंक और शेयर बाजार खुलेंगे या बंद रहेंगे? इस जरूरी जानकारी से अपडेट होना जरूरी

Bank Holidays in August 2025: देश में 26 अगस्त 2025 (सोमवार) को बैंक और शेयर बाजार खुलेंगे या बंद रहेंगे? लोगों के बीच इस जानकारी को लेकर कन्‍फ्यूजन है. बैंक और शेयर बाजार से जुड़ी जानकारी निवेशकों, कारोबार‍ियों और आम नागरिकों सभी के ल‍िए महत्वपूर्ण है. बैंक और शेयर बाजार की छुट्टियों से लोगों की फाइनेंश‍ियल प्‍लान‍िंग या क‍िसी काम की प्‍लान‍िंग पर असर पड़ता है. अगर आपको भी कल यानी 26 अगस्‍त को बैंक से जुड़ा कोई काम है तो यह जानकारी जरूर आपके काम की साब‍ित होगी.

26 को देशभर में खुले रहेंगे बैंक

आपको बता दें 26 अगस्त को देश के सभी हिस्सों में बैंक खुले रहेंगे. 25 अगस्‍त को श्रीमंत शंकरदेव की तिथुभव तिथि के मौके पर छुट्टी के कारण असर में बैंक बंद रहे. श्रीमंत शंकरदेव 16वीं सदी के संत और सामाजिक-धार्मिक सुधारक थे. उनका जन्म 1449 में और निधन 1568 में हुआ था. ऐसे में इस द‍िन की छुट्टी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत ड‍िक्‍लेयर की गई थी. असम को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में बैंकों ने 25 अगस्‍त को सामान्य रूप से काम क‍िया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अगस्त के आखिरी हफ्ते में छुट्टियों की भरमार, सिर्फ 3 दिन खुलेंगे बैंक, नोट कर लें दिन और तारीख

दूसरे व चौथे सैटरडे को बंद रहते हैं बैंक
आरबीआई (RBI) के हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार बैंक हर संडे और दूसरे व चौथे सैटरडे बंद रहते हैं. डिजिटल बैंकिंग सर्व‍िस जैसे ATM, इंटरनेट बैंक‍िंग और मोबाइल बैंक‍िंग देश में हमेशा उपलब्ध रहेंगी. अगर बात करें देश के प्रमुख शेयर बाजार की तो 26 अगस्‍त को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों ही खुले रहेंगे. इस दिन क‍िसी तरह का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय अवकाश नहीं है, इस कारण शेयर बाजार खुले रहेंगे.

यह भी पढ़ें: बैंक की छुट्टियों पर बड़ा अपडेट, इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन ही खुलेंगे; फॉरेन दे लें पूरी लिस्ट

शेयर बाजार की क्‍या है स्‍थ‍िति?
NSE और BSE के हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार शेयर बाजार की साल 2025 में कुल 14 ब‍िजनेस हॉलीडे हैं. इनमें से अगस्त में एक छुट्टी 27 अगस्त की गणेश चतुर्थी के कारण है. साप्‍ताह‍िक अवकाश के अलावा शेयर बाजार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती / दशहरा, 21 अक्टूबर को दिवाली लक्ष्मी पूजन (मुहूर्त ट्रेडिंग होगी), 22 अक्टूबर को दिवाली बलिप्रतिपदा, 5 नवंबर को प्रकाश गुरुपर्व (गुरु नानक जयंती)  और 25 दिसंबर को क्रिसमस के कारण बंद रहेगा. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

bank holiday

Trending news

खुशी ने सेना के जवानों के लिए बनाई सोलर यूनिफॉर्म, खासियत जानकर आप भी करेंगे तारीफ
Solar Uniform
खुशी ने सेना के जवानों के लिए बनाई सोलर यूनिफॉर्म, खासियत जानकर आप भी करेंगे तारीफ
पति नहीं कर पाता खुश...शादी के 5 साल बाद हाई कोर्ट पहुंची महिला, जज ने दिया ये जवाब
impotency grounds for divorce
पति नहीं कर पाता खुश...शादी के 5 साल बाद हाई कोर्ट पहुंची महिला, जज ने दिया ये जवाब
सियाचिन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
china
सियाचिन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
क्या भारतीय मिसाइलों की मार झेल पाएगा चीन? ड्रैगन के एयर डिफेंस सिस्टम में कितना दम?
Agni-5 missile
क्या भारतीय मिसाइलों की मार झेल पाएगा चीन? ड्रैगन के एयर डिफेंस सिस्टम में कितना दम?
BMC चुनाव से पहले BJP ने सेट कर दी फील्डिंग, मुंबई में इस नेता को सौंपी कमान
mumbai
BMC चुनाव से पहले BJP ने सेट कर दी फील्डिंग, मुंबई में इस नेता को सौंपी कमान
ऑपरेशन सिंदूर के 'सुदर्शन चक्र' के साथ विघ्नहर्ता, गणेशोत्सव में दिखेगी देश की शक्ति
Hyderabad
ऑपरेशन सिंदूर के 'सुदर्शन चक्र' के साथ विघ्नहर्ता, गणेशोत्सव में दिखेगी देश की शक्ति
ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र
PM Modi
ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
Online Gaming Bill
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
uma bharti
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
;