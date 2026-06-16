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बैंक ग्राहकों के लि‍ए बड़ी राहत! पूरा खाता फ्रीज नहीं कर सकेंगे बैंक; कस्‍टमर्स को होगा फायदा

Karnataka High Court: कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से खाताधारकों के ह‍ित में एक बड़ा फैसला द‍िया गया है. अब यद‍ि आपके अकाउंट में कोई संद‍िग्‍ध राश‍ि आती है तो बैंक आपके अकाउंट में जमा पूरे पैसे को फ्रीज नहीं कर पाएगा. आइए जानते हैं क्‍या है पूरा मामला?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 16, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:49 AM IST
बैंक ग्राहकों के लि‍ए बड़ी राहत! पूरा खाता फ्रीज नहीं कर सकेंगे बैंक; कस्‍टमर्स को होगा फायदा

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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