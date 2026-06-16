Bank Account Freeze: डिजिटल इंडिया के दौर में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. किसी के साथ यदि साइबर फ्रॉड होता है तो उसे कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है. लेकिन अब साइबर फ्रॉड के मामले में बैंक अकाउंट पूरी तरह से ब्लॉक या फ्रीज किये जाने की बढ़ती घटनाओं के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ किया कि जब भी कोई जांच एजेंसी किसी साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में किसी बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का निर्देश देती है, ऐसे में बैंक को उस आदेश में तय राशि को होल्ड करनी चाहिए. बैंक को पूरा अकाउंट फ्रीज करने की बजाय केवल उस तय रकम को ही अलग कर देना चाहिए.
इसके अलावा अकाउंटहोल्डर को उसके अकाउंट में बची बाकी रकम का सामान्य रूप से उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए. कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला ऐसे लाखों अकाउंटहोल्डर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्हें किसी छोटी सी संदिग्ध राशि के खाते में आने पर अपने पूरे ही पैसे से हाथ धोना पड़ता था. यह फैसला न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने इंडसइंड बैंक से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए दिया. इस मामले में गुजरात और वेस्ट बंगाल की साइबर क्राइम पुलिस ने बैंक खाते में मौजूद 25,000 रुपये की राशि पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. लेकिन बैंक ने सुरक्षा हवाला देते हुए याचिकाकर्ता का पूरा बैंक अकाउंट ही फ्रीज कर दिया.
अदालत ने इस कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा कि जांच की जरूरत और अकाउंटहोल्डर के अधिकारों को तब ही बैलेंस किया जा सकता है, जब बैंक सक्षम अधिकारियों से मिलने वाले निर्देश की शर्तों का सख्ती से पालन करें. कोई भी फ्रीजिंग एक्शन आनुपातिक, कानूनी रूप से टिकाऊ और आदेश के दायरे तक ही सीमित होनी चाहिए. हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि बैंक केवल उस खाते का कस्टोडियन होता है और उसका काम जांच अधिकारियों की तरफ से कानूनी रूप से जारी किए गए निर्देशों का पालन करना है. यही कारण है कि बैंक का अधिकार पूरी तरह से उन निर्देशों की शर्तों से बंधा है, जो उसे प्राप्त हुए हैं.
इंडसइंड बैंक की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि उसने पूरा अकाउंट इसलिए फ्रीज किया क्योंकि उसे आशंका थी कि आने वाले समय में दूसरी जांच एजेंसियों से ऐसे और निर्देश मिल सकते हैं. पहले भी कई एजेंसियों से ऐसे आदेश आ चुके थे. अदालत ने बैंक की इस दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक सुविधा या किसी अग्रिम आशंका को वैध कानूनी आदेश का विकल्प नहीं बनाया जा सकता. यदि भविष्य में अन्य निर्देश मिलते हैं, तो बैंक उनके अनुसार काम करने के लिए बाध्य होगा. लेकिन तब तक बैंक को अपने पास मौजूद आदेश के दायरे में ही रहकर काम करना होगा.