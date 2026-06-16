Bank Account Freeze: ड‍िजिटल इंड‍िया के दौर में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. क‍िसी के साथ यद‍ि साइबर फ्रॉड होता है तो उसे कई तरह की परेशान‍ियों से गुजरना पड़ता है. लेक‍िन अब साइबर फ्रॉड के मामले में बैंक अकाउंट पूरी तरह से ब्लॉक या फ्रीज किये जाने की बढ़ती घटनाओं के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ क‍िया क‍ि जब भी कोई जांच एजेंसी किसी साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में क‍िसी बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का निर्देश देती है, ऐसे में बैंक को उस आदेश में तय राश‍ि को होल्ड करनी चाह‍िए. बैंक को पूरा अकाउंट फ्रीज करने की बजाय केवल उस तय रकम को ही अलग कर देना चाह‍िए.