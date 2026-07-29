Govt and Private Bank Penalties: कोई भी आदमी बैंक अकाउंट अपने पैसे सुरक्षित रखने के लिए खुलवाता है. लेकिन तब क्या जब बैंक इन खातों से हजारों करोड़ की वसूली कर ले. दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्राइवेट और सरकारी बैंकों ने ग्राहकों से मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखने पर हजारों करोड़ रुपये वसूले हैं. यह ध्यान देने वाली बात है कि प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने अपने कस्टमर्स से अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB) नहीं रखने पर सरकारी बैंकों के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा राशि वसूल की है. इससे यह जाहिर है कि प्राइवेट और सरकारी बैंकों की फीस पॉलिसी में बड़ा अंतर आया है. यह तब हुआ है जब देश के अधिकांश पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने सेविंग अकाउंट पर इस तरह के चार्ज को पूरी तरह खत्म कर दिया है.
राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में पेश किये गए आंकड़ों के अनुसार, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB) नहीं रखने के कारण कस्टमर्स से फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 4,948.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लिया. इसके उलट, देश के 12 पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने एमएबी को लेकर 2,137.92 करोड़ रुपये की वसूली की. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से सरकार को बताया गया कि प्राइवेट बैंकों का डेटा FY 2022-23 से ही उपलब्ध है.
प्राइवेट बैंकों की लिस्ट में एचडीएफसी बैंक ने सबसे ज्यादा 1,798.14 करोड़ रुपये पेनल्टी के रूप में वसूले हैं. इसके बाद एक्सिस बैंक 1,081.33 करोड़ रुपये के साथ दूसरे नंबर पर रहा. वहीं, आईसीआईसीआई बैंक ने 353.50 करोड़ रुपये, कोटक महिंद्रा बैंक ने 290.65 करोड़ रुपये, यस बैंक ने 195.05 करोड़ रुपये, इंडसइंड बैंक ने 177.92 करोड़ रुपये और आईडीबीआई बैंक ने 175.15 करोड़ रुपये की पेनल्टी इकट्ठा की है. प्राइवेट सेक्टर में कस्टमर्स से वसूली का यह आंकड़ा सामने आया है.
प्राइवेट बैंकों ने मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखने पर 4,948 करोड़ रुपये वसूले
HDFC बैंक ने सबसे ज्यादा 1,798 करोड़ रुपये की पेनल्टी ग्राहकों से वसूली
पब्लिक सेक्टर के बैंकों में SBI रहा अव्वल, 477 करोड़ रुपये की वसूली की
कई सरकारी बैंकों ने सेविंग अकाउंट से मिनिमम बैलेंस पेनल्टी को हटाया
प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों पर किसी तरह की पेनाल्टी नहीं
पब्लिक सेक्टर के बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सबसे ज्यादा 477.27 करोड़ रुपये की वसूली की. इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने 394.10 करोड़ रुपये, इंडियन बैंक ने 299.17 करोड़ रुपये, केनरा बैंक ने 213.48 करोड़ रुपये और पीएनबी ने 206.68 करोड़ रुपये की राशि इकट्ठा की है. हालांकि, सरकार ने साफ किया कि एसबीआई की तरफ से वसूली गई पेनाल्टी केवल करंट अकाउंट से संबंधित है क्योंकि एसबीआई (SBI) ने मार्च 2020 से ही सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगने वाला जुर्माना खत्म कर दिया है.
संसदीय उत्तर से पता चला कि कई सरकारी बैंकों ने कस्टमर्स को राहत देने के मकसद से सेविंग अकाउंट से इन फीस को हटा लिया है. इससे उनकी कुल जुर्माना वसूली में कमी आई है. उदाहरण के लिए पीएनबी की पेनल्टी वसूली FY 2023-24 के 674.04 करोड़ रुपये से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 206.68 करोड़ रुपये पर आ गई. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 12 में से 10 सरकारी बैंकों ने सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस नहीं रखने का पेनल्टी चार्ज पूरी तरह खत्म कर दिया.
सरकार की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना सहित बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट (BSBDA) खातों में किसी भी मिनिमम बैलेंस को बनाए रखने की जरूरत नहीं होती. देश में करीब 73 करोड़ ऐसे अकाउंट को मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से पूरी तरह छूट प्राप्त है. इसके अलावा, आरबीआई (RBI) के नियमों के अनुसार बैंक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी अपनाकर ही चार्ज लगा सकते हैं. पेनल्टी काटने से पहले बैंकों को ग्राहकों को एसएमएस या ईमेल के जरिये सूचित करना होता है और बैलेंस मेंटेन करने का समय देना जरूरी है.