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खातों में बैलेंस मेंटेन नहीं... फ‍िर भी वसूल ल‍िये 7000 करोड़; सबसे आगे न‍िकला HDFC; SBI का क्‍या है हाल?

Monthly Average Balance Rule: देश के प्राइवेट बैंकों ने करोड़ों कस्‍टमर्स से अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखने को लेकर पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों के मुकाबले दोगुने से भी ज्‍यादा राशि वसूल की है. प्राइवेट बैंकों ने इस मामले में 5000 करोड़ रुपये की वसूली की है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 29, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:23 PM IST
खातों में बैलेंस मेंटेन नहीं... फ‍िर भी वसूल ल‍िये 7000 करोड़; सबसे आगे न‍िकला HDFC; SBI का क्‍या है हाल?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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