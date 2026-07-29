Govt and Private Bank Penalties: कोई भी आदमी बैंक अकाउंट अपने पैसे सुरक्ष‍ित रखने के लि‍ए खुलवाता है. लेक‍िन तब क्‍या जब बैंक इन खातों से हजारों करोड़ की वसूली कर ले. दरअसल, फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 में प्राइवेट और सरकारी बैंकों ने ग्राहकों से मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखने पर हजारों करोड़ रुपये वसूले हैं. यह ध्‍यान देने वाली बात है क‍ि प्राइवेट सेक्‍टर के बैंकों ने अपने कस्‍टमर्स से अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB) नहीं रखने पर सरकारी बैंकों के मुकाबले दोगुने से भी ज्‍यादा राशि वसूल की है. इससे यह जाह‍िर है क‍ि प्राइवेट और सरकारी बैंकों की फीस पॉल‍िसी में बड़ा अंतर आया है. यह तब हुआ है जब देश के अधिकांश पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों ने सेव‍िंग अकाउंट पर इस तरह के चार्ज को पूरी तरह खत्‍म कर द‍िया है.