FD Deposit Rates: बैंकों को पैसा जुटाने के लिए पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है. ऐसे में बैंक सस्ती दर पर पैसा जुटाने के लिए आने वाले समय में बैंक एफडी की ब्याज दर बढ़ा सकते हैं. हालांकि, आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में इजाफा किये जाने की उम्मीद अभी कम ही है.
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FD Interest Rate: अगर आप सेविंग के लिए बैंक एफडी करते हैं तो यह खबर आपसे जुड़ी है. जी हां, बैंकों में एफडी करने वालों को आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आने वाले कुछ दिनों में बैंकों की तरफ से एफडी (FD) पर ज्यादा ब्याज दिया जा सकता है. दरअसल, बैंकों की सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CD) यानी पैसा जुटाने की लागत लगातार बढ़ रही है. इस कारण आने वाले समय में सस्ती दर पर पैसा जुटाने के लिए बैंक एफडी की ब्याज दर में इजाफा कर सकते हैं. बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी (नकदी) की कमी और फंड की बढ़ती डिमांड से सीडी की दर में जबरदस्त उछाल देखा गया है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक साल के टेन्योर वाले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CD) की दरें बढ़कर 7.70 प्रतिशत पर पहुंच गई हैं. अप्रैल के अंत में यही दरें 7 प्रतिशत के करीब थीं. इसका मतलब हुआ कि एक महीने के अंदर इनमें 60 से 70 बेसिस प्वाइंट (0.60% से 0.70%) का भारी इजाफा हुआ है. सीडी की दर में इजाफा होने से यह साफ है कि बैंकों के ऊपर बड़े डिपॉजिटर्स के जरिये फंड जुटाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है. इनकी आमतौर पर निवेश की रकम 500 करोड़ या इससे ज्यादा होती है.
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बैंकिंग जानकारों का मानना है कि भले ही आरबीआई (RBI) रेपो रेट में तुरंत किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं करे. लेकिन सीडी दर में आई तेजी का असर जल्द आम जनता के लिए रिटेल डिपॉजिट यानी एफडी पर दिखेगा. सीडी के हायर रेट से यह साफ होता है कि मार्केट में पैसा मिलना महंगा हो रहा है. आने वाले दिनों में जमा की ब्याज दरें ऊपर जाएंगी. दर कितनी बढ़ेगी, यह इस बार पर निर्भर करेगा कि आरबीआई (RBI) क्या कदम उठाता है.
बाजार के जानकारों का कहना है कि इस बदलाव के पीछे बैंकिंग सिस्टम में नकदी की भारी कमी होना है. एक साल के सरकारी ट्रेजरी बिल और सीडी रेट के बीच का अंतर नॉर्मल से कहीं ज्यादा बढ़ गया है. इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के डायरेक्टर सौम्यजीत नियोगी का कहना है कि रिटेल डिपॉजिट रेट्स में बढ़ोतरी होना लगभग तय है. बैंकिंग सिस्टम की नकदी मार्च में कुल जमा का करीब ढाई प्रतिशत थी, यह अब घटकर 0.5 प्रतिशत रह गई है. एमएसएमई (MSME) पैकेज के तहत बैंकों की तरफ से बड़े पैमाने पर लोन बांटे जाने की उम्मीद है. इससे नकदी पर दबाव बढ़ेगा और बैंकों को एफडी की ब्याज दर बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
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अप्रैल में बैंकिंग सिस्टम में औसत रोजाना नकदी करीब 3 लाख करोड़ रुपये थी. यह अब घटकर महज 50,000 करोड़ के करीब रह गई है. हालात इसलिस भी चुनौतीपूर्ण हो रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से सीडी में आने वाले पैसे के फ्लो में भी कमी आई है. कुल मिलाकर बैंक इस समय नकदी के संकट से जूझ रहे हैं. सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि रिजर्व बैंक रेपो रेट को लेकर क्या रुख अपनाता है. दरअसल, आरबीआई का अगला कदम बैंकों को ब्याज दर में बड़ी बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर कर देगा. इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा.
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