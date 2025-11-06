Advertisement
trendingNow12990479
Hindi Newsबिजनेस

Bank holiday: इन राज्यों में आज बंद रहेंगे बैंक, देखिये RBI की पूरी हॉलिडे लिस्ट

बैंकों का अवकाश रहने के दौरान आप क‍िसी भी जरूरत में ऑनलाइन सर्व‍िस यूज कर सकते हैं. ऑनलाइन सर्व‍िस के तहत आप छुट्टी वाले द‍िन एटीएम, नेट बैंक‍िंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई के जर‍िये ट्रांजेक्‍शन कर सकते हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 07:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bank holiday: इन राज्यों में आज बंद रहेंगे बैंक, देखिये RBI की पूरी हॉलिडे लिस्ट

Bank holiday Alert : आज यानी 6 नवंबर 2025 को कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. देश के 2 राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं. हालांकि, ये सभी छुट्टियां एक साथ पूरे देश में लागू नहीं होंगी, बल्कि अलग-अलग राज्यों में वहां के त्योहार के कारण है. नवंबर महीने में बैंक 5 से 9 नवंबर यानी बुधवार से रविवार तक बंद रहने वाले हैं. बिहार विधान सभा चुनाव 2025 का पहला चरण आज (6 नवंबर 2025, गुरुवार) को है. नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल मेघालय के खासी जनजाति का एक पारंपरिक और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व है. ये उत्सव भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है हर साल इस अवसर पर स्मिट गांव में पारंपरिक पोशाक पहने युवक और युवतियां पारंपरिक नृत्य और रस्में निभाते हैं. इस अवसर पर मेघालय में बैंक बंद रहेंगे.

बैंकों की नवंबर की हॉलीडे ल‍िस्‍ट

> 6 नवंबर: बिहार और मेघालय में नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल और बिहार विधानसभा चुनाव के कारण बैंक बंद.
> 7 नवंबर: मेघालय में वांगला फेस्टिवल पर अवकाश.
> 8 नवंबर: कर्नाटक में कनकदास जयंती पर बैंक बंद.
> रविवार: 2, 9, 16, 23 और 30 नवंबर को सभी बैंक बंद.
> चौथा शनिवार: 22 नवंबर को बंद.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : कितनी बढ़ेगी SBI क्लर्क की सैलरी! जानिए कौन-कौन से मिलेंगे भत्ते? पूरी डिटेल यहां

ये काम नहीं होंगे बंद

बैंकों का अवकाश रहने के दौरान आप क‍िसी भी जरूरत में ऑनलाइन सर्व‍िस यूज कर सकते हैं. ऑनलाइन सर्व‍िस के तहत आप छुट्टी वाले द‍िन एटीएम, नेट बैंक‍िंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई के जर‍िये ट्रांजेक्‍शन कर सकते हैं. इसके अलावा आपको यद‍ि क‍िसी के खाते में पैसा भेजना है या कैश जमा करना है तो आप नेट बैंक‍िंग या मशीन में कैश जमा कर सकते हैं. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

bank holiday

Trending news

बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
DNA
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
India Pakistan News in Hindi
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
Mount Kailash
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
west bengal news in hindi
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
Khesari Lal Yadav
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
Vande Mataram
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
Pune News
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार