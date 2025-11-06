Bank holiday: इन राज्यों में आज बंद रहेंगे बैंक, देखिये RBI की पूरी हॉलिडे लिस्ट

बैंकों का अवकाश रहने के दौरान आप किसी भी जरूरत में ऑनलाइन सर्विस यूज कर सकते हैं. ऑनलाइन सर्विस के तहत आप छुट्टी वाले दिन एटीएम, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई के जरिये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं.
Bank holiday Alert : आज यानी 6 नवंबर 2025 को कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. देश के 2 राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं. हालांकि, ये सभी छुट्टियां एक साथ पूरे देश में लागू नहीं होंगी, बल्कि अलग-अलग राज्यों में वहां के त्योहार के कारण है. नवंबर महीने में बैंक 5 से 9 नवंबर यानी बुधवार से रविवार तक बंद रहने वाले हैं. बिहार विधान सभा चुनाव 2025 का पहला चरण आज (6 नवंबर 2025, गुरुवार) को है. नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल मेघालय के खासी जनजाति का एक पारंपरिक और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व है. ये उत्सव भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है हर साल इस अवसर पर स्मिट गांव में पारंपरिक पोशाक पहने युवक और युवतियां पारंपरिक नृत्य और रस्में निभाते हैं. इस अवसर पर मेघालय में बैंक बंद रहेंगे.
बैंकों की नवंबर की हॉलीडे लिस्ट
> 6 नवंबर: बिहार और मेघालय में नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल और बिहार विधानसभा चुनाव के कारण बैंक बंद.
> 7 नवंबर: मेघालय में वांगला फेस्टिवल पर अवकाश.
> 8 नवंबर: कर्नाटक में कनकदास जयंती पर बैंक बंद.
> रविवार: 2, 9, 16, 23 और 30 नवंबर को सभी बैंक बंद.
> चौथा शनिवार: 22 नवंबर को बंद.
ये काम नहीं होंगे बंद
बैंकों का अवकाश रहने के दौरान आप किसी भी जरूरत में ऑनलाइन सर्विस यूज कर सकते हैं. ऑनलाइन सर्विस के तहत आप छुट्टी वाले दिन एटीएम, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई के जरिये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. इसके अलावा आपको यदि किसी के खाते में पैसा भेजना है या कैश जमा करना है तो आप नेट बैंकिंग या मशीन में कैश जमा कर सकते हैं.